Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri yine unutmadı
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Antalya, Polis, Çay

Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri yine unutmadı

Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri yine unutmadı Balkonda çay içerken gördüğü polislere çay ikram etti Antalya caddelerinde tarihi sesizlik Antalya'da kentin en işlek kavşağında görev alan polis ekiplerini vatandaşlar unutmadı.

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:51
Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri yine unutmadı

Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri yine unutmadı

Balkonda çay içerken gördüğü polislere çay ikram etti

Antalya caddelerinde tarihi sesizlik

ANTALYA - Antalya'da kentin en işlek kavşağında görev alan polis ekiplerini vatandaşlar unutmadı. Balkonda çay içerken, görev başındaki polisleri fark eden bir vatandaş, 'Arkadaşlarla çay içiyorduk, içimiz rahat etmedi' diyerek, tepsiye koyduğu demlik çayı ve bisküviyi polis ekiplerine ikram etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Antalya'da polis ekipleri yasakla birlikte, kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Ekipler hareket halinde olan, yaya ve sürücüleri durdurdu ve kimlik ve görev kontrolü yaptı. Trafik hareketliliğin az olduğu kentte, sokağa çıkan araçların ise sağlık, kamu ve yasak kapsamı dışındaki sektör temsilcilerinin olduğu görüldü.

Genel kontrol için Mevlana Kavşağı'nda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdu, kimlik kontrolü yaptı. İzin belgesiyle dışarıya çıkan vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, araçlarda sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekiplere vatandaştan çay ikramı

Ekipler denetimini sıkı şekilde sürdürürken, evde kalan vatandaşlar da polisleri unutmadı. Yakın binada oturan vatandaşlar tepsiye demlikte çay ve bisküvi koyarak, ekiplere ikramda bulundu.

Kavşağın karşısındaki binada oturan Adil Kadir, balkonda çay içerken görev başındaki polis ekiplerini fark etti. Tepsiye demlikte çay ve bisküvi koyarak ekiplere getiren Kadir, "Arkadaşlarla çay içiyorduk, içimiz vicdanen rahat etmedi. Polislerimiz bizi korumak adına buradalar. Ona istinaden çay ikram edelim dedik." dedi.

Çay getiren diğer vatandaş Eyüp Küçük, "Kolay değil. Ekiplerimiz sabahtan beri çalışıyorlar. 1 bardak çay verelim, rahat etsinler." diye konuştu. Öte yandan Konyaaltı Sahili ve Varyantta da sessizlik hakimdi. Meydan Kavşağı, Konyaaltı Sahili ve Varyant havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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