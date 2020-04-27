Evde kalan tüketiciler elektrikli ev aletlerine yöneldi
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Evde kalan tüketiciler elektrikli ev aletlerine yöneldi

Elektrikli ev aletleri markası Arzum'un e-ticaret satışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzde 100'ün üzerinde artarken, bu dönemde evde kalan tüketicilerin elektrikli ev aletleri satın almaya yöneldiği belirlendi.

27.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:28
Evde kalan tüketiciler elektrikli ev aletlerine yöneldi

Elektrikli ev aletleri markası Arzum'un e-ticaret satışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzde 100'ün üzerinde artarken, bu dönemde evde kalan tüketicilerin elektrikli ev aletleri satın almaya yöneldiği belirlendi.

Arzum açıklamasına göre, Kovid-19 sürecinde evde kalan ve kendi yemeklerini pişiren tüketiciler, e-ticarette mutfaktaki elektrikli ev aletlerine yöneldi.

Elektrikli ev aletleri markalarından Arzum'un e-ticaret satışı da yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

"Tüm kategorilerimizde artışlar var ancak dikkati çeken yükseliş mutfakta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, şunları kaydetti:

"Bu sürecin ilk gününden itibaren e-ticaret kanalımızda elektrikli ev aletlerine ilgi arttı ve geçen yılın aynı ayına göre 2 katın üzerinde artış oldu. Tüm kategorilerimizde artışlar var ancak dikkati çeken yükseliş mutfakta. Hem hijyene hem sağlıklı beslenmeye odaklanan ve aynı zamanda evde daha çok vakit geçiren tüketicilerimiz kendi yemeklerini pişirmeye başladı. Mutfakta en çok dikkat çeken ürünlerin başında ekmek yapma makineleri geliyor. Panetti ekmek yapma makinemiz çok hızlı bir şekilde talep gördü. Halen de yoğun bir ilgi var. Ekmek yapma makinesinin ardından metabolizmasını hızlandırmak isteyen, direncini yükseltmek isteyen tüketiciler de sağlıklı içecekler yapabilecekleri ürünlerimize yöneldi. 'Shake'N Take' kişisel blender'ımız neredeyse iki kat fazla talep görüyor bu dönemde. İşlerinin başında olan tüketicilerimiz de evlerinde kendi yaptıkları yemekleri sefer tası ile iş yerlerine taşıyor. Elektrikli modern sefer tasımız Foodie'ye oldukça yoğun bir ilgi var."

Home ofis düzenine geçen tüketicilerin evde kahve tüketimini artırdığını da aktaran Giray, "Türk kahvesi markamız Arzum OKKA ile beraber filtre kahve makinelerimiz de satışı artan ürünlerimizden." ifadesini kullandı.

"Saç ve sakal şekillendirme ürünlerine yoğun talep var"

Serhan Giray, berberlerin kapalı olması nedeniyle erkeklerin saç ve sakal şekillendirme ürünlerine yoğun talep gösterdiğini, Ducati by Arzum ve kadın kişisel bakım ürünlerinde de artış kaydedildiğini bildirdi.

Mart ayının ilk yarısından sonra e-ticaret kanalında yoğun bir ziyaretçi gözlemlediklerini aktaran Giray, bu süreçte online alışverişte yeni müşteri sayısında da artış olduğunu kaydetti.

Giray, "Danışma hattımız, yetkili servislerimiz, sosyal medya ve web sitemizle tüketicilerimizin 7/24 yanında olmaya devam edeceğiz". ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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