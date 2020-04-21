Evde kalan öğrencilere 23 Nisan çekimleri için itfaiye destek verdi Evde kalan öğrencilere 23 Nisan çekimleri için itfaiye destek verdi 23 Nisan için itfaiyeden destek istediler ve anı ölümsüzleştirdiler Isparta'da IYAŞ Selçuklu Orta Okulu öğrencileri, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için özel bir program hazırladılar.

Evde kalan öğrencilere 23 Nisan çekimleri için itfaiye destek verdi

23 Nisan için itfaiyeden destek istediler ve anı ölümsüzleştirdiler

ISPARTA - Isparta'da IYAŞ Selçuklu Orta Okulu öğrencileri, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için özel bir program hazırladılar. Evlerini ve balkonlarını bayrak, balonlarla donatan miniklere, aileleri, komşuları ve öğretmenleri de destek verdiler.

İtfaiye aracından destek isteyip anı ölümsüzleştirdiler

Balkon ve evlerinde 100. Yaş yılını kutlayan miniklere görsel anlamda destek vermek ve fotoğraf çekimi için Isparta Belediyesi İtfaiye Ekibi de destek verdi. İtfaiye aracı evlerinde "23 Nisan Kutlu Olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler,23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bu bayram, herkese kutlu olsun. 23 Nisan Kutlu Olsun" diye tempo tuttular. Ayrıca öğrenciler, "Evde kal, Türkiye" diyerek büyüklerine de mesaj verdiler.

Öğrencilerin 23 Nisan gururu

IYAŞ Selçuklu Orta Okulu öğrencileri İrem Gürbüz, Selçuk Akdeveci ve diğer arkadaşları ile öğretmenlerinden de destek verdiği kutlama programı gerçeğini aratmadı. IYAŞ Selçuklu Orta Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şevkiye Yürüker, "Ulusal Egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dediler.

Klip de hazırladılar

Öğrenciler ayrıca korona virüsü salgının bitmesini sabırsızlıkla beklerken duygusal bir de klip hazırladılar.

Kaynak: İHA