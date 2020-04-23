Evde kalan öğrencilerden 23 Nisan klibi İstanbul'da minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutladı.

İstanbul'da minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutladı. Velilerin çektikleri görüntülerle oluşturulan klip ise büyük beğeni topladı.

Güngören Cumhuriyet İlkokulu 2F sınıfı öğrencileri, korona virüs tedbirlerinden dolayı 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Aileleri ile birlikte evlerini süsleyen öğrenciler, neşeyle şiirler okudu. Öğretmen Özlem Kaya, velilerin çektikleri görüntülerle bir klip hazırladı. Klip büyük beğeni topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA