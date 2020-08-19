Evde kalan korona virüs pozitif hastalar için mobil denetim ekipleri
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Evde kalan korona virüs pozitif hastalar için mobil denetim ekipleri

Evde kalan korona virüs pozitif hastalar için mobil denetim ekipleri İl Sağlık Müdürü Oruç: "Vatandaş pozitif haldeyken düğüne gittiğini öğrenince şoke olduk" Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Türkiye'de ilk uygulanan yerlerden biri olan Samsun'da 'mobil denetim ekipleri',...

19.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:05

Evde kalan korona virüs pozitif hastalar için mobil denetim ekipleri

İl Sağlık Müdürü Oruç:

"Vatandaş pozitif haldeyken düğüne gittiğini öğrenince şoke olduk"

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Türkiye'de ilk uygulanan yerlerden biri olan Samsun'da 'mobil denetim ekipleri', korona sonucu pozitif çıkan ve hekim tarafından evde karantina şartlarında takibine karar verilen hastaların ve temaslı kişilerin izolasyona uyum kontrollerinin yapıyor.

Samsun'da filyasyon ve mobil denetim ekipleri korona virüs yayılımına karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Ekipler Covid-19 testi pozitif çıkan ve hekim tarafından uygun görülerek evde karantina altında alınan vatandaşların kapılarına kadar giderek gerekli sağlık ve ilaç kontrollerini yapıyor. Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Samsun'da 662 haneye kontrol ziyareti yapıldı ve izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilen 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

"Pozitif haldeyken düğüne gittiğini öğrenince şok olduk"

Bazı karşılaştıkları olaylar karşısında hayrete düştüklerini söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Korona virüs ile mücadelemiz ilk günkü gibi devam etmektedir. Mobil denetim ekipleri evde izolasyonda olması gerekenler ve evde tedavisi devam etmesi gerekenleri ziyaret ediyorlar. İlaçları veriyorlar ve aynı zamanda evdeler mi değiller mi bunları kontrol ediyorlar. Yaptığımız denetimlerde gördük ki 662 haneyi ziyarete gittik ve bu haneler içerisinde yaklaşık 43 kişinin izolasyona uymadığını gördük. Bunlar içerisinde bir ailenin düğüne gittiğini öğrendik. Bu gerçekten hayret vericiydi ve gerekli yasal işlemleri başlattık. Diğer taraftan yine izolasyonda olması gereken bir vatandaşımız restoranda yemek yediğini öğrendik. Bunlar korona virüs ile mücadeleyi sekteye uğratan hareketlerdir. Vatandaşlarımızdan izolasyon kurallarına uymalarını istiyoruz. Maske, mesafe, hijyen ve izolasyon kuralları ile hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Bunlara dikkat edilmezse yasaklar tekrardan geri gelecektir. Tüm vatandaşların bizlerden gelen uyarıları dikkate almalarını istiyoruz. Bizler evde olması gereken pozitif vakaları ve temaslı vakalara her gün mesaj gönderiyoruz. Evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Herhangi bir şikayetleri olduğu zaman evde muayenelerini ve tetkiklerini yapıyoruz" dedi.

"Virüs yayılımının büyük kısmı düğünlerde oluyor"

Düğünler ve toplu etkinliler konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Müdür Oruç, "Vatandaşlar sanki düğünlerde virüs bulaşmaz zannediyor. Öyle davranıyor. Düğünlerimizde her türlü kuralı yok sayarak eğleniyoruz. Virüs yayılımının büyük bir kısmı da bu nedenle düğünler yüzünden oluyor. Eğer gitmeleri gerekiyorsa, en kısa zamanda oradan ayrılmalarını istiyoruz. Düğünler ve kalabalık yerler bulaşıcı kaynaklardır. Bir diğer konumuzda aile içinde bulaşmalardır. Genellikle aileler bizim yakınlarımızdan bulaş olmaz gibi yanlış algı içerisindeler. Yemekler, toplu eğlenceler düzenliyorlar. Bu tür etkinliklerin düzenlenmemesini istiyoruz. Bu umursamazlığa artık bir dur dememiz lazım. Dur demezsek yolun sonu yasakların geri gelmesi olacaktır. Herkesin kendi ailesini korumasını istiyoruz. Sağlıkçılara yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Mobil denetim ekipleri Samsun'da çalışmaları sürdürdü. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan ve pozitif durumda olan bir kişinin evine giderek ilaç teslimi yaptı. Uyulması gereken konular hakkında da bilgilendirmelerde bulunan ekipler çalışmalarına devam etti.

Pozitif temaslı hasta ise, "Evde tedavi konusu ailevi bakımından biraz riskli. Fakat hastanelerde çok fazla insan var. Ben evde tedavi yöntemini tavsiye ediyorum fakat gerekli tedbirlere uyulması gerekiyor. Evde ailemle yan yana olmamaya dikkat ediyorum. Beraber yemek yememeye dikkat ediyorum. Onlarla hiç bir şekilde temas etmemeye dikkat ediyorum. Temizlik bakımından çok dikkat ediyorum. Sık sık duş alıyorum. İnsanlara özellikle maskesiz dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Müdür Oruç ayrıca tüm Samsunluları koronayla mücadeleye destek olmaya ve kurallara uyulmayan durumların bildirilmesi için her gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren Covid-19 Şikayet ve İhbar Hattının 311 25 21/22/24 nolu telefonlarına bildirim yapmaya çağırdı.

Evde kalan korona virüs pozitif hastalar için mobil denetim ekipleri

Kaynak: İHA

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