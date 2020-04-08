Evde kalan gençler "webmaster"lığa yöneldi Türkiye'nin önemli webmaster platformlarından r10.net'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan gençlerin internet tabanlı işlerde çalışarak ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla başlattığı "kolay üyelik" kampanyasına ilgi yoğun oldu.

Türkiye'nin önemli webmaster platformlarından r10.net'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan gençlerin internet tabanlı işlerde çalışarak ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla başlattığı "kolay üyelik" kampanyasına ilgi yoğun oldu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle milyarlarca insan evlerinde karantinada.

Bu dönemde özellikle gençler, "web sitesi geliştiren kişi" anlamında kullanılan webmaster platformlarına yöneldi. Kimi site yapmak, kimi logo tasarlamak, kimi de kod yazmak için bu alana giren gençler, para kazanmayı ve aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Günlük giriş yüzde 40 arttı"

Türkiye'nin en büyük webmaster platformlarından biri olan r10.net'in Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformlarında bugüne kadar binlerce kişinin bilişim ve webmaster konusunda uzmanlaştığını söyledi.

Bu kişilerin kendi uygulamalarını, web sitelerini ve projelerini oluşturduğunu anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bilişim anlamında hizmet vermek ve bilişim sektöründe nasıl iş yapıldığını öğrenmek isteyenler 15 yıldır bu platformda buluşuyor. Burada çok büyük uygulamalar yapıp dünyaya pazarlayanlar da oldu. Öğrenciler de burada kodlamaya yönelik, bilişime yönelik çalışmalar yapıyor. Salgın nedeniyle webmasterlığa yönelme daha da fazlalaştı. Normalde bizim platformumuza günde 500-550 bin kişi girerken şu anda 700 binin üzerine çıktık. Yani yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir artış oldu. Bu süreçte en çok gençler üye olmak istiyor. En çok talep yaşı 16-22."

"Hiçbir üyemizden ücret talep etmiyoruz"

Daha önce davetiye prensibiyle üye alımı yaptıklarını dile getiren Çetin, bu süreçte kampanya başlattıklarını ifade etti.

Normalde bir üyenin yılda sadece bir kişiyi platforma davet etme hakkının bulunduğunu belirten Çetin, "Hiçbir üyemizden ücret talep etmiyoruz. Bu anlamda üye olunması en zor sitelerinden biriydik diyebilirim. Bu süreçte bizler de ne yapabiliriz diye düşündük ve devletimizin 'evde kal' çağrısı üzerine 1 haftalığına bu davetiye sistemini kaldırdık. 4 adımlı güvenlik doğrulaması sonrasında davetiyesiz olarak üye alınmasına sağladık." diye konuştu.

İlk gün yaklaşık 9 bin kişinin kayıt başvurusu yaptığını dile getiren Çetin, kampanyanın 10 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Çetin, salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için bir yıllık ücretsiz "Gold" üyelik sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA