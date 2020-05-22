"Evde kalan" çocukların bayram harçlıkları ve şekerleri kaymakamdan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Evde kalan" çocukların bayram harçlıkları ve şekerleri kaymakamdan

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için kapı kapı dolaşarak bayram harçlığı ve şeker verdi.

22.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:50

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için kapı kapı dolaşarak bayram harçlığı ve şeker verdi.

Tarihi ilçede, bayramlarda asırlardır sürdürülen çocukların gruplar halinde kapı kapı dolaşıp maniler okuyarak şeker ve harçlık toplama geleneği, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılamayacak.

Bu geleneği yaşatmak isteyen Kaymakam Fatih Ürkmezer, ilçedeki çocukların listesini ve adreslerini belirleyerek harekete geçti.

Ekip kuran Ürkmezer, ilçedeki 7 bini aşkın çocuğa tek tek ulaşarak şeker, harçlık, lokum, kitap ve oyuncak verdi.

Kaymakam Ürkmezer'in bu jestine kayıtsız kalamayan bazı çocuklar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla minnettarlıklarını ifade etti.

"Bu bayram birbirimizden uzakta olsak da kalplerimiz bir"

Kaymakam Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlarda çocukları sevindirmenin önemli olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların bayramı evlerinde geçireceğini dile getiren Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Çocuklar bayramlarda büyüklerini ziyaret eder, ellerinden öper, harçlık, şeker, lokum alır. Biz de 'Bu bayram kimseyi ziyaret edemeyecek çocukları biz ziyaret edelim.' dedik ve Kaymakamlık olarak bir proje başlattık. Safranbolu'da ikamet eden anaokul, ilk ve ortaokul öğrencilerine özel hazırlanan lokumları ve hediyeleri ekiplerimizle teslim ettik. Amacımız çocuklara bayram neşesini, sevgisini, mutluluğunu bir nebze olsun yaşatabilmek, bayram geleneğini en azından evlerinde yaşamalarını sağlamak."

Ürkmezer, projeye 7 binden fazla çocuğun dahil edildiğini aktardı.

Çocukların mutluluğuna şahit olduklarını belirten Ürkmezer, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları aldıklarını kaydetti.

Ürkmezer, bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyleyerek "Bir çocuk gülerse dünya güler, herkes güler ve mutlu olur. Biz şunu söylüyoruz; bu bayram birbirimizden uzakta olsak da kalplerimiz bir. İnşallah bu günler gelip geçecek. Yeniden herkesle bir arada olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Karar Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: "Evde kalan" çocukların bayram harçlıkları ve şekerleri kaymakamdan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:50:22. #1.15#
title