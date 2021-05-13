"Evde kalan" çocukların bayram harçlığı ve şekeri gönüllü annelerden
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"Evde kalan" çocukların bayram harçlığı ve şekeri gönüllü annelerden

'Evde kalan' çocukların bayram harçlığı ve şekeri gönüllü annelerden
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir grup anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla evden çıkamayan çocuklara Ramazan Bayramı coşkusunu yaşatabilmek için kapı kapı dolaşarak, bayram harçlığı, şeker ve oyuncak dağıtıyor.

Elazığ'da bir grup anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla evden çıkamayan çocuklara Ramazan Bayramı coşkusunu yaşatabilmek için kapı kapı dolaşarak, bayram harçlığı, şeker ve oyuncak dağıtıyor.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 5 gönüllü anne, çocukların gruplar halinde ev ev dolaşarak, şeker ve harçlık aldığı bayram geleneğini yaşatmak için "Bayram evlere geldi" sloganıyla çalışma başlattı.

Çocuklara bayram sürprizi yapmak için harekete geçen anneler kendi imkanları ile şeker, oyuncak ve harçlıktan oluşan paketler hazırladı.

Ev ev gezen anneler hazırladıkları paketleri çocuklara ulaştırıyor.

Annelerin hedefi 200 çocuğa bayram coşkusunu yaşatmak.

"Çocukları mutlu edeceğiz"

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllü anneler olarak bayramda çocukları mutlu edebilmek için seferber olduklarını söyledi.

Bayramlarda çocukları sevindirmenin önemine değinen Erdoğan, "Elazığlı anneler olarak ramazanın güzelliği, bereketi ve önemini yaşamak ve yaşatmak için birçok çalışma yapıyoruz. Bu sefer de bedenleri küçük yürekleri büyük yavrularımızın kapılarını çalıyoruz. Yıllarca çocuklar büyüklerinin kapısını çaldı. Şimdi biz büyükler olarak çocukların kapısını çalmaya gidiyoruz." dedi.

Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların bayramı evlerinde geçirdiğini, bunun için çocukların çok seveceği şekerlemeleri ve oyuncakları paketlediklerini, yanına küçük de harçlık iliştirdiklerini dile getirdi.

Ekip arkadaşları ile tedbirlere uygun şekilde evlerin kapılarını çaldıklarını anlatan Erdoğan, "Bu çalışma ile yüreklere dokunacağız. Çocukları mutlu edeceğiz. Bayramda 200 çocuğumuzun kapısını çalacağız. Oyuncak, şeker ve harçlıklarını vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bu zorlu süreçte yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz

Annelerden Neslişah Kızılkaya da evde kalan çocukların moralini yükseltmek için 0-12 yaş grubuna yönelik çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Bu zorlu süreçte az da olsa yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Hediyelerimizi görünce o hüzünlerinin gittiğini gördük. Çocuklarımız bu süreçte birçok sosyal aktiviteden mahrum kaldı. Verdiğimiz oyuncak ve harçlıklar ile çocuklarımız çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Sümeyra Tekin ise bayram dolayısıyla ziyaret ettikleri çocukları mutlu etmekten memnuniyet duyduklarını anlatarak, çocukların yüzündeki tebessümü gördüklerini belirtti.

"Oyuncaklarım geldi, çok mutlu oldum"

Çocuklardan Muhammet Salcan, daha önce bayramlarda ev ev gezerek şeker toplayıp, harçlık aldıklarını ifade ederek, "Sağ olsunlar ablalarımız her şey getirdi. Bize şeker, oyuncak ve harçlık verdiler." dedi.

Ömür Kantekin, salgın dolayısıyla evden çıkamadıklarını anlattı.

Kantekin, "Önceden evlere gidip şeker topluyorduk. Bu yıl toplayamadığımız için ablalarımız bize geldi. Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Allah onlardan razı olsun. Bana oyuncak, şeker ve harçlık verdiler. Çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Berat Çelik ise bayram dolayısıyla kendisine verilen hediyelerden mutluluk duyduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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