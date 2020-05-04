Evde kalan çocuklara polis amcalarından Trafik Haftası hediyesi
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Evde kalan çocuklara polis amcalarından Trafik Haftası hediyesi

Evde kalan çocuklara polis amcalarından Trafik Haftası hediyesi
04.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:14

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda, Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edildi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda, Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Yasin Pala ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, bazı çocuklara evlerinde ziyarette bulundu.

Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edilerek hafta hakkında bilgiler verildi. Bu sene haftanın sloganları olan "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" ve "Trafikte her yıl daha iyiye" konuları anlatıldı.

Pala ve Musaoğlu, çocuklara birer fahri trafik polisi olduklarını söyleyerek, ebeveynlerinin hatalı araç kullanmaları ya da başka bir sürücünün hata yaptığını tespit etmeleri durumunda kendilerine verilen kırmızı düdüğü çalarak ikazda bulunmalarını istedi.

Evde kalan çocuklara polis amcalarından Trafik Haftası hediyesi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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