"Evde kalan" çocuklara palyaçolarla sürpriz etkinlik Mersin'de bir muhtar öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar palyaçolar tarafından eğlendirildi.

Mersin'de bir muhtar öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar palyaçolar tarafından eğlendirildi.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, Kovid-19 salgını nedeniyle vakitlerini evde geçiren çocuklar için harekete geçti.

Evlerinde sıkılan çocukları eğlendirmek için ekip oluşturan Dindar, hafif ticari aracına da ses sistemi ve baloncuk makinası yerleştirdi.

Dindar kullandığı araçla gezdiği sokaklarda müzik çaldı ve havayı baloncuklarla süsledi. Palyaçolar ise meraklı gözlerle balkonlara ve pencerelere çıkan çocuklar için dans ederek gösteri yaptı.

Gönüllüler de balkonlardan sarkıtılan sepetlere minikler için hikaye ve boyama kitapları bıraktı.

Hem ailelerin hem çocukların alkışlarla eşlik ettiği gösteri, 20'ye yakın sokakta devam edildi.

"Çocukları eğlendirdik"

Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki çocuklar ve gençler için, resmi kurumların iş birliğinde çok sayıda proje yaptıklarını söyledi.

Madde bağımlılığına dikkati çekmek için planladıkları bir tiyatro oyununun Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini belirten Dindar, "Bu zor günlerimizde psikolojik anlamda en çok mağdur olan çocuklarımızı düşünmek istedik. Sürecin ileride çocuklarda iz bırakmaması için onları eğlendirdik." dedi.

Dindar, programı tamamen kendi imkanlarıyla düzenlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Palyaçolarımız katıldı, müzik sistemi kurduk. Çocuklarımıza moral aşılamak istedik. Eğitimlerine destek olmak için de kitaplar dağıttık. Mahalle sakinlerinden çok olumlu tepkiler aldı. Bu tür organizasyonları daha da çoğaltabileceğimizi umuyorum. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Devlet büyüklerimizin de söylediği gibi 'Evde kal Türkiye' çağrısı yapıyoruz."

İlçenin en büyük kütüphanelerinden birinin muhtarlık bünyesinde oluşturulduğuna dikkati çeken Dindar, hediye edilen kitapların kendi kütüphanelerinden temin edildiğini aktardı.

Gönüllülerden 22 yaşındaki Göknil Şener de salgınla mücadele sürecinde çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Eğitimimize ara verildikten sonra çocuklar için bir şeyler yapmak istedik. Muhtarımız kitap dağıtılmasından bahsetti. Biz de ona destek olduk. Palyaço arkadaşlarımız gösteri yaptı. Çocukların enerjilerinin yerine geldiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Palyaço olarak çocukları eğlendiren Cemal Sakar ise sürekli evde olan çocukların ve ailelerinin psikolojilerine olumlu katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA