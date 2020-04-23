Evde kalan çocuklara çizgi film maskotlarından 23 Nisan sürprizi Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayramı evde kutlamak zorunda çocuklara Bilecik Belediyesi bir sürpriz yaptı.

Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayramı evde kutlamak zorunda çocuklara Bilecik Belediyesi bir sürpriz yaptı. Balonlarla süslenen üstü açık otobüste çalan marşlarla eşliğinde çizgi film maskotları çocukları eğlendirdi.

Bilecik'te Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerindeki balkonları adeta bayram yerine çevirdiler. Bunu gören Bilecik Belediyesi çocuklara sürpriz yaparak belediyeye ait üstü açık otobüsü balonlarla süsleyerek, birde bir çizgi film maskotları bularak çocukları eğlendirdi. Mahalle mahalle, sokak sokak gezen üstü açık otobüsü gören çocuklar ve aileler ellerinde bayraklarla otobüsten çalan marşlara eşlik etti.

"Bu bayram için önemli olan yüreklerdeki kalabalık ve coşkudur"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada Korona virüs Covit-19 salgın dolayısıyla meydanların yerine balkon ve pencerelerde kalabalıkların olduğunu belirterek, "Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi yüreklerde pırıl pırıl duruyor. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu koşullarda bayramımızı az insanla sesiz bir şekilde kutluyoruz, ama hepimizin yüreğinde, özellikle çocukların yüreğinde Atatürk sevgisi Cumhuriyet sevgisi hala pırıl pırıl duruyor. Önemli olan yüreklerdeki kalabalık ve coşkudur. Onun yeterince bu kentte arttığına inanıyorum ve daha da çok artacak inşallah" dedi.

Öte yandan yapılan sürpriz öncesi CHP Bilecik İl Teşkilatı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyup ellerindeki balonlar havaya bırakarak, çocukların bayramını kutladılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA