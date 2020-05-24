Evde kalan çocuklara bayramda Hacivat Karagöz sürprizi Evde kalan çocuklara bayramda Hacivat Karagöz sürprizi Sokak sokak dolaşan ekip çocuklar için dans edip oyunlar oynadı Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Avcılar Belediyesi tarafından yapılan organizasyonda sokak sokak gezen oyun ekibi...

Evde kalan çocuklara bayramda Hacivat Karagöz sürprizi

Sokak sokak dolaşan ekip çocuklar için dans edip oyunlar oynadı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Avcılar Belediyesi tarafından yapılan organizasyonda sokak sokak gezen oyun ekibi çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmak için Hacivat Karagöz ve Süperman kahramanlarının kostümleriyle şarkılar söyleyip dans etti.

Yeni tip Korona Virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında bayramın 3 günü boyunca Karagöz Hacivat, Süperman gibi kahramanların kostümlerini giyinen animasyon ekibi çocukları eğlendirecek. Ses sistemi aracıyla, sokak sokak gezinen ekip kapısının önüne çıkan çocuklara sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak dans edip oyun gösterisi yaptı.

İlk kez Karagöz Hacivat oyunu gördüğünü söyleyen Miraç Bayram, " Mutlu oldum evde kalıyorum genelde bunları görünce kapıya çıktım" dedi. Yusuf Anıl Yücetağ, isimli bir diğer çocuk ise, " Çok şaşırdım bir anda etkinliği görünce. Şeker topladım bayramda sosyal mesafeye dikkat ederek" diye konuştu.

Çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Cevdet Akkuş isimli vatandaş herkese hayırlı bayramlar dilediğini kaydederek etkinlikten dolayı Avcılar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA