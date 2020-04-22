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Koronavirüs, 23 Nisan, Güncel

Evde kalan çocuklara altın öneriler!

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Egemenlik Bayramı ve Çocuk Bayramı farklı bir atmosferde kutlanıyor.

22.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:37
Evde kalan çocuklara altın öneriler!

Çocukların psikolojik sağlamlığı için bu önerilere kulak verin

Sokağa çıkmaları yasaklanan çocukların bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için önerilerde bulunan uzmanlar, düzenli bir ev programı oluşturulmasını, bu planı yaparken çocuğun da fikrinin alınmasını ve arkadaşları ile görüntülü görüşmelerinin desteklenmesini tavsiye ediyor.

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını, hayatlarımızı büyük ölçüde değiştirdi. TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bugünlerde çocukların ruhsal sağlığı büyük önem taşıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, bir yandan uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde çocukların psikolojik sağlamlığının artırılması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Düzenli bir ev programı oluşturun: Eğlence ve boş zaman aktiviteleri, okul zaman aktiviteleri ve beslenme ve uyku zamanlarını belirlemek için ev içi düzenli bir program oluşturulmalıdır. Düzenli işleyen sistemin içinde kişiler kendilerini daha güvende hissederler. Bu sebeple, düzenli yaşam şekli çocuğun hem öz disiplini sağlayabilmesi için önemli hem de kendini güvenli ve huzurlu hissetmesi açısından önemli yer tutar. Düzenli yaşamayı öğrenen çocuk hayatı boyunca düzen duygusunu devam ettirir.

Çocukların görüşünü alın: Ailelerin planlama ve düzenleme yapma aşamasında çocuklara söz hakkı vermesi ve onların fikirlerine saygı göstermesi, planın uygulanmasında çocukların daha katılımcı ve istekli olmalarını sağlayacaktır.

İyi bir çalışma ortamı hazırlayın: Evde okul ortamını oluşturabilmek için ortam düzenlemesi yapmak gerekir. Sabit bir çalışma yeri olmasının yanında, çocuğun çalışması için masa sandalyesinin olması, yerin dış uyaranların en az olduğu, sessiz ve rahat olması önem taşıyor.

Tenefüsler okuldaki gibi sınırlı olmalı: Sınıf ortamında olduğu gibi okulda yapmaları gereken görevleri yerine getirmeden başka işlerle ilgilerini dağıtmalarını engellemek ve dersleri disiplinle tamamlamalarını sağlamak gerekiyor. Okul tarafından verilmiş olan ders arası serbest zamanlarda ne ile vakit geçirmek istiyorlarsa geçirebilirler. Bu serbest zaman aktiviteleri, çocukları motive edecek ve dersi daha iyi dinlemelerini sağlayacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki bu sadece ders araları için geçerli olacak bir zaman dilimi olmalıdır, sonrasında tekrar okul işlerine geri dönmeleri sağlanmalı.

Motive edin ve ödüllendirin: Çocuğun boş zamanlarında kendi düzeyinde yapabileceği hedefler koyularak başarmasını desteklemek, derse katılımını artıracağı gibi ödev yapmalarını da kolaylaştıracak. Böylelikle, çocuğun özgüveni sağlanarak ebeveynler ile daha iyi ilişkiler geliştirmeleri kolaylaşacak. İsteğe yönelik mükemmel sonuçlar elde edilmese de çocuğun ödüllendirilmesi motivasyonu artıran bir unsur olacaktır. Ayrıca, ebeveynler çocukla konuşarak onun yaşadığı endişeleri anlatmasını isteyebilirler. Bu endişenin üstesinden gelebilmek için ne yapılabileceği ile ilgili karşılıklı fikir alış verişi yapmaları çocukların sağlıklı gelişimleri için önem taşıyor.

Akranları ile görüntülü görüşmelerini destekleyin: Çocuklar okul ortamında arkadaşları ile sürekli bir sosyal etkileşim içerisindedirler. Sosyal izolasyon ve arkadaşlarından uzak kalmak ve onlarla vakit geçirememek, kötü hissetmelerine ve devamında psikolojik sorunlara neden olabileceğinden dolayı videolu görüşmeler vasıtasıyla birbirleriyle iletişimde kalmalarına destek olmak bu konuda büyük önem taşıyor. Eğer ki çocuk arkadaşları ile düzenli olarak video üzerinden görüşme sağlayamıyorsa, diğer aile üyeleri ile görüşme sağlayarak yalnız olmadıklarını ve istediği zaman sevdiği başka kişilere ulaşabileceklerini bilmek onlara güven verecektir.

Ekrana çok fazla maruz kalmasını önleyin: Ekran görüntüsüne fazla maruz kalmak çocukların beyin sağlığı açısından olumsuz etki yaratacağı için, zaman zaman okul ödevlerini ve serbest zaman aktivitelerini gerçek materyaller üzerinden yapmaları desteklenmeli. Örneğin, verilen ödevlerin çıktılarını alınarak çocukların kağıt üzerinden ödev yapmaları desteklenebilir. Okuma-yazma materyallerinin çeşitliliği sağlanabilir.Aynı zamanda, müzik aleti çalma, şarkı söyleme, bulmaca çözme gibi aktivitelerden de faydalanılabilir.

Evde sınıf ortamı oluşturulmalı: Ailelerin gerekli koşulları nasıl sağlayabileceği ile ilgili plan yapması, sınıf ortamında olduğu gibi günlük rutin oluşturması ve psikolojik olarak da destekleyici olmaları bu sürecin daha rahat atlatılmasını sağlayacaktır. Bu durum kimi aileler için zorlu bir süreç olarak görünse de işin olumlu tarafından bakmak hem kendilerinin psikolojik sağlığı, hem de çocukları için destekleyici olacaktır.

Kaynak: Bültenler

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