Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini anlattılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini anlattılar

Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği günlerde Seger düzenlediği resim yarışması ile çocukların sesi oldu. Evde kaldıkları günlerin resmedildiği bu online etkinliğe ebeveynler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini anlattılar
09.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:48

Yarışmaya gönderilen resimlerin ortak paydası "Çocuklar evde ama akılları doğada ve parkta" oldu.

Seger, yaşamın evlerde devam ettiği günlerde başlattığı resim yarışmasıyla çocuklarla hayallerin ve renklerin dünyasında buluşarak, onların sesi oldu. Türkiye genelinde, 6-10 yaş grubu çocukların katıldığı resim yarışmasına her ilden gelen 155 resim ile çocuklar katılım gösterdi. Jürinin seçim yapmakta ve dereceye girenleri belirlemekte oldukça zorlandığı yarışmada 2 katılımcı aynı puanı alınca kazanan katılımcı sayısı 11 olarak belirlendi. Kazanan çocuklara yaratıcılıklarını ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak üzere lego seti hediye edildi.

Resim yarışmasının jürisinde Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır Diniz yanı sıra Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Çoskun, Seger Üretim Müdürü Fatma Yıldızeli, Seger Yurtiçi Müşteri İlişkileri Temsilcisi Kerem Turan ve Seger Kurumsal İletişim Sorumlusu Eren Jale Yörükoğlu yer aldı. Yarışmayı kazananları seçerken jüri değerlendirmesinde dikkate alınan "evde en mutlu olduğum an" temasını kendi hayal dünyası ile birleştirebilen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevinçli ve mutlu olduğu anı anlatan 11 resim ön plana çıkarak kazandı.

Yarışma jürisinde yer almaktan büyük keyif aldığını belirten Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır Diniz ise; "Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zorlu dönemde arkadaşlarından, okul ve öğretmenlerinden ayrı kalan çocuklarımızı evlerinde motive etmek için böyle bir yarışma düzenlediklerinden dolayı Seger yetkililerini yürekten kutluyor ve destekliyorum. Bu online resim yarışmasının bir parçası olmaktan çok mutlu oldum, umarım gelenekselleşerek önümüzdeki yıllarda da devam eder" dedi.

Seger'in düzenlediği resim yarışması ile çocukların günlük hayatlarında mutlu oldukları anların sesi olduklarını ifade eden ve jüride de yer alan Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Çoskun; "Geleceğimiz olan ve dünyamızı renklendiren çocuklarımızın resim yarışmamıza gösterdikleri ilgiden oldukça mutluyuz. Dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi nedeniyle hayatlarımızı evde geçirdiğimiz süreç içerisinde çocukların hem yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak hem de bu dönemde çocuklar için keyifli aktivite yaratmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Yarışmaya katılan çocukların çizdikleri resimlerden kalabalık ortamları ya da insanların olduğu ortamları resmettiklerini gördük. Tabii bir de doğa, parklar ve bahçeleri özlediklerini alışılmışın dışındaki renkli hayal dünyaları ile gayet net yansıttılar." dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Sadece Amanoslar'da yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı ifade verdi
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı ifade verdi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
CHP'li meclis üyesi, şişik fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, şişik fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Seren Serengil Beyazıt Öztürk
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini anlattılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:49:33. #1.14#
title