Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini anlattılar Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği günlerde Seger düzenlediği resim yarışması ile çocukların sesi oldu. Evde kaldıkları günlerin resmedildiği bu online etkinliğe ebeveynler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaya gönderilen resimlerin ortak paydası "Çocuklar evde ama akılları doğada ve parkta" oldu.

Seger, yaşamın evlerde devam ettiği günlerde başlattığı resim yarışmasıyla çocuklarla hayallerin ve renklerin dünyasında buluşarak, onların sesi oldu. Türkiye genelinde, 6-10 yaş grubu çocukların katıldığı resim yarışmasına her ilden gelen 155 resim ile çocuklar katılım gösterdi. Jürinin seçim yapmakta ve dereceye girenleri belirlemekte oldukça zorlandığı yarışmada 2 katılımcı aynı puanı alınca kazanan katılımcı sayısı 11 olarak belirlendi. Kazanan çocuklara yaratıcılıklarını ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak üzere lego seti hediye edildi.

Resim yarışmasının jürisinde Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır Diniz yanı sıra Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Çoskun, Seger Üretim Müdürü Fatma Yıldızeli, Seger Yurtiçi Müşteri İlişkileri Temsilcisi Kerem Turan ve Seger Kurumsal İletişim Sorumlusu Eren Jale Yörükoğlu yer aldı. Yarışmayı kazananları seçerken jüri değerlendirmesinde dikkate alınan "evde en mutlu olduğum an" temasını kendi hayal dünyası ile birleştirebilen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevinçli ve mutlu olduğu anı anlatan 11 resim ön plana çıkarak kazandı.

Yarışma jürisinde yer almaktan büyük keyif aldığını belirten Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır Diniz ise; "Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zorlu dönemde arkadaşlarından, okul ve öğretmenlerinden ayrı kalan çocuklarımızı evlerinde motive etmek için böyle bir yarışma düzenlediklerinden dolayı Seger yetkililerini yürekten kutluyor ve destekliyorum. Bu online resim yarışmasının bir parçası olmaktan çok mutlu oldum, umarım gelenekselleşerek önümüzdeki yıllarda da devam eder" dedi.

Seger'in düzenlediği resim yarışması ile çocukların günlük hayatlarında mutlu oldukları anların sesi olduklarını ifade eden ve jüride de yer alan Seger Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Çoskun; "Geleceğimiz olan ve dünyamızı renklendiren çocuklarımızın resim yarışmamıza gösterdikleri ilgiden oldukça mutluyuz. Dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi nedeniyle hayatlarımızı evde geçirdiğimiz süreç içerisinde çocukların hem yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak hem de bu dönemde çocuklar için keyifli aktivite yaratmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Yarışmaya katılan çocukların çizdikleri resimlerden kalabalık ortamları ya da insanların olduğu ortamları resmettiklerini gördük. Tabii bir de doğa, parklar ve bahçeleri özlediklerini alışılmışın dışındaki renkli hayal dünyaları ile gayet net yansıttılar." dedi.

Kaynak: Bültenler