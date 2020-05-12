Evde kalan çocuklar Nasrettin Hoca fıkralarıyla eğleniyor
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Evde kalan çocuklar Nasrettin Hoca fıkralarıyla eğleniyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar evlerinde Nasrettin Hoca fıkralarını canlandırıyor.

Evde kalan çocuklar Nasrettin Hoca fıkralarıyla eğleniyor
12.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:56

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar evlerinde Nasrettin Hoca fıkralarını canlandırıyor.

Kemalpaşa İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle evde hazırladıkları kostümlerle Nasrettin Hoca fıkralarını anlatarak videoya çekti.

Sınıf öğretmeni Serpil Tokatlı Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeni ile ayrı kaldığı öğrencileri ile her hafta bir etkinlik yaparak özlem giderdiklerini söyledi.

Bu haftaki etkinliklerinin Nasrettin Hoca fıkraları olduğunu belirten Alıcı, "Nasrettin Hoca fıkraları ile gülerken, düşünüyoruz ve eğleniyoruz. Okulumuzun açılacağı günü büyük bir özlemle bekliyoruz. Beklerken de evde kalıp sağlıklı kalıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Halil Alptuğ Uysal, okuldan uzak kaldıklarını ancak evde derslerinin devam ettiğini, öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaptıklarını anlattı.

Nasrettin Hoca fıkralarının çok eğlenceli olduğunu ifade eden Uysal, fıkraları canlandırırken çok keyif aldıklarını söyledi.

Öğretmeni ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Defne Sirkecioğlu ise bu etkinliklerle özlem giderdiklerini kaydetti.

Evde kalan çocuklar Nasrettin Hoca fıkralarıyla eğleniyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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