Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiler
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Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projesi dersi kapsamında Kovid-19 sebebiyle evden çıkamayan çocuklar için sosyal medya üzerinden atıktan oyuncak yapmayı öğrettiler.

Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiler
08.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:34

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projesi dersi kapsamında Kovid-19 sebebiyle evden çıkamayan çocuklar için sosyal medya üzerinden atıktan oyuncak yapmayı öğrettiler.

    Dünyayı etkileyen kovid-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet tez projesi dersini sanal ortamda gerçekleştirdi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu'nun danışmanlığını yaptığı Dilara Küçükoğlu, Hilal Birdel, Aleyna Kellevezir, Gamze Taşçı ve Hakan Tosun, kovid-19 sebebiyle evlerinden haftada 2 gün belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini hazırladı. Kendileri de evden çıkmayan 5 üniversite öğrencisi sosyal paylaşım platformu instagram üzerinden yaptıkları paylaşımlarla çocuklar için atıktan nasıl oyuncak yapılacağını anlattı. Karton kutu, bez parçaları daha birçok atık malzemeden oyuncak yapan gençler, bunu sosyal medyadaki hesaplarından takipçileri olan kişilerin de yapması için teşvik etti. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık amacıyla yaptıkları proje büyük ilgi gördü.'ATIKTAN OYUNCAĞA' PROJESİAtatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın büyük önem verdiği toplumsal duyarlılık projelerine mezuniyet projesi dersinde yer verdiklerini belirten Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, danışmanlığını yaptığı 5 öğrencinin bu amaçla 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiklerini belirtti. Kovid-19 sürecinde evden çıkamayan çocuklara yönelik hazırlanan projenin önemine dikkat çeken Taşcıoğlu, "Projenin temel amacı, bu süreçte evden çıkamayan ve can sıkıntısı yaşayan çocuklar için atıklardan oyuncak yapılıp eğlenmelerini kolaylaştırmak ve böylece çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamaktır. Öğrencilerimin sosyal medya platformu instagramda yürüttükleri projesi challenge yoluyla uluslararası bir boyut bile kazandı. Atıktan oyuncağa projemize ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm dünya insanlığının güçlü desteğini umuyoruz" dedi.    

Mezuniyet tez projesi dersi kapsamında yürüttükleri toplumsal duyarlılık projesini 5 kişiyle başlattıklarını ifade eden Dilara Küçükoğlu, kısa sürede sosyal medyada 20 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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