Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı Üzerinde palyaçolar bulunan Tır mahalle mahalle gezerek çocukları böyle eğlendirdi Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk Bayrakları ve...

Evde kalan çocuklar bayram coşkusunu süslenen tır ile kutladı

Üzerinde palyaçolar bulunan Tır mahalle mahalle gezerek çocukları böyle eğlendirdi

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk Bayrakları ve balonlar ile süslenen tır ile mahalle mahalle gezerek kutlandı.

Karabük Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle evlerin kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kutlama programı hazırlandı. Bayrama özel süslenen tır ile konvoy halinde mahalle mahalle gezilerek balkonda ve penceredeki çocuklara şarkılar söylenerek, bayramları kutlandı. Palyoço eşliğinde de eğlendirilmeye çalışılan çocuk ve ailelerine Türk Bayrağı, balon ve çikolata dağıtıldı. Virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı çocuklara polis ekipleri tarafından balon dağıtılırken, bazı çocuklar ise süslenen tırın heyecanı ile balon almak için dışarıya çıktılar. Hediyelerini alan çocuklar düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ve çok beğendiklerini söylediler. Bazı çocuklar ise 23 Nisan için hazırladıklarını şiirlerini okudu. Mahalle mahalle gezen Tır'a çocuklar kadar büyüklerde evlerinin balkonların ve camlarından alkışlarla destek verdi.

Program İstiklal Marşının okunması ile son buldu.

Kaynak: İHA