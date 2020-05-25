Evde kalan Antalyalılar mobil konsere balkonlardan eşlik etti
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Evde kalan Antalyalılar mobil konsere balkonlardan eşlik etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlara bayram sevincini yaşatmak ve moral vermek amacıyla mobil etkinlik otobüsüyle Bayram Konserleri düzenledi.

Evde kalan Antalyalılar mobil konsere balkonlardan eşlik etti
25.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:46

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinde kalan vatandaşlara bayram sevincini yaşatmak ve moral vermek amacıyla mobil etkinlik otobüsüyle Bayram Konserleri düzenledi. Bayramın birinci gününe denk gelen Pazar günü sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin mobil etkinlik tırından çalınan şarkılara oynayarak eşlik etti.

Bayram öncesi başlayan konserler kent merkezinin yanı sıra Elmalı, Korkuteli ve Kaş'ta bulunan vatandaşların da bayramına renk kattı. Evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olan Antalyalılar şarkılara alkışlarıyla konsere eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bayram boyunca mobil konserler düzenlendi. Mobil kamyon ve otobüslerle şehrin her köşesini gezen Antalya Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestrası, Emre Dayıoğlu ve Orkestrası ile Antalya'nın Yerel Sanatçılarından oluşan ekipler çaldıkları şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olan Antalyalılar şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Mobil konserler kapsamında Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 1 Nisan'dan itibaren izolasyon altına alınarak kontrollü bir şekilde işe gidip gelmeleri sağlanan infaz koruma memurları da unutulmadı. İzolasyon nedeniyle bayramı ailelerinden ayrı geçirmek zorunda kalan infaz koruma memurları yurt bahçesinde sosyal mesafe kuralına bağlı kalarak ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya eşlik etti.

Bayramın birinci gününe denk gelen Pazar günü sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin mobil etkinlik tırından çalınan şarkılara oynayarak eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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