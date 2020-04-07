Evde kalan anne kız iş kadını oldu...Köyden bütün Türkiye'ye doğal ürün satıyorlar Evde kalan anne kız iş kadını oldu.

Evde kalan anne kız iş kadını oldu...Köyden bütün Türkiye'ye doğal ürün satıyorlar

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan anne kız, yaptıkları doğal ürünleri kargoyla bütün Türkiye'ye satıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinin Kozluören köyünde yaşayan anne kız, koronavirüsten dolayı eve kapandı. Ne yapabiliriz diye düşünen anne kız, köylerinde yetiştirdikleri meyvelerle sirke ve reçel yapmaya başladı. Doğal ürünler yapan anne ve kız, bu yaptıkları ürünleri açtıkları sosyal medya hesaplarında tanıtarak, sipariş gelen vilayetlere kargoyla gönderiyor. Doğal ürünleri çok beğenilen anne ve kız, gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Bu fikir Özlem Yılmaz'dan çıkarken, anne Cavide Güleç ise atalarından öğrendiği doğal yöntemlerle sirke ve reçelleri yaparak kızına da öğretiyor. Anne kız reçelleri 30 liradan satarken, sirkeleri ise 20 liradan satıyor. 11 çeşit reçel yapan kadınların ürünleri büyük rağbet görüyor. Ayrıca zeytin yağı ve nar çekirdeklerinden yaptıkları maskeyle kadınların ciltlerini güzelleştiriyorlar.

Evde otururken böyle bir şey yapmanın akıllarına geldiğini ifade eden Özlem Yılmaz, "Fikir benden çıktı. Anneme söyledim, o da atalarından öğrendiği yöntemle yetiştirdiğimiz meyvelerden reçel ve sirke yapmaya başladı. Ben de öğrendim, birlikte yapıp sosyal medya hesaplarından satışa çıkarttık. Ürünlerimiz çok beğenildi. Her yerden sipariş geliyor. Kargoyla siparişleri gönderiyoruz. Reçelleri 30 liradan, sirkeleri ise 20 liradan satıyoruz" dedi.

Anne Cavide Güleç ise, "Kızım böyle bir fikir ortaya attı. Ben de yapabiliriz dedim. Annem ve ninelerimden öğrendiğim yöntemle üretime başladık. Yaptığımız ürünler çok beğenildi. Bizde çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA