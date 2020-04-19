Evde kalan Amasyalılar, enstrümana satışlarını artırdı
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Koronavirüs, Amasya, Güncel

Evde kalan Amasyalılar, enstrümana satışlarını artırdı

AMASYA'da da koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için müzik aletleri satın almaya başladı.

19.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:42
Evde kalan Amasyalılar, enstrümana satışlarını artırdı

AMASYA'da da koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için müzik aletleri satın almaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan Amasyalılar, evde keyifli zaman geçirmek için enstrümanlara ilgi göstermeye başladı. Merkezde 15 yıldır enstrüman tamiri ve satışı yapan Hakan Pazar, vatandaşların evde keyifli vakit geçirmek için enstrümanlara olan ilginin arttığını belirtti. İş yerinde enstrüman tamiri ve satışı yapan Pazar, kemandan gitara, zurnadan saza kadar bir çok müzik aletinin hem satışını hem de tamirini yapıyor. Pazar, sattığı ya da bakım yaptığı müzik aletlerini de dezenfekte ettikten sonra müşterilerine teslim ediyor.Uzmanların koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan kent sakinlerinin enstrümana olan ilgilerinin arttığını belirten Pazar, "Bizde bu kapsamda vatandaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı olarak tel, bakım, tamirat satış gibi hizmetler veriyoruz. Bunları müşterilerimize verirken de bakımdan tamirden sonra dezenfekte yaparak veriyoruz, teslim ediyoruz. Dikkatimizi çeken de şu oldu, evde yatan enstrümanlar, mesela vatandaşlarımızın 10 sene önceki aldığı enstrümanlar tamir, bakım, tel, onarım gibi geliyor. Bu koronavirüsten dolayı vatandaşlarımız evde kal çağrılarına uyuyor. Bunun içinde evde vakit geçirmek için enstrümanlarını tekrardan onarttırıyor, tel, bakım işleri işte, yani onun gibi" dedi.


Kaynak: DHA

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