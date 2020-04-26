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Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşların çoğunun bu karara uyduğu gözlenirken, güvercin besleyen kişilerin sayısında da artış yaşandı.

26.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:21
Evde kalan Adanalılar 'güvercin' besliyor

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşların çoğunun bu karara uyduğu gözlenirken, güvercin besleyen kişilerin sayısında da artış yaşandı. Zamanının çoğunu çatıda güvercinleriyle geçirdiğini belirten Barış Çelik, "Salgından önce günde bir kez dama çıkıyordum, salgın sonrası bu sayı 4'e çıktı. Yaklaşık 6- 7 saatimi damda güvercinlerle ilgilenerek geçiriyorum" dedi.

?Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden biri olan  Adana'da vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuyor. Bu kapsamda evlerinde  kalarak güvercin besleyenlerin sayısında artış yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde bazı vatandaşlar zamanlarının büyük bir kısmını çatılarda geçirerek güvercin besleyip, uçurarak vakit harcıyor. Kentin Merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden Çevre Mühendisi Barış Çelik, uzun zamandır güvercin beslediğini ve salgının ülkede etkisini göstermesinden sonra birçok arkadaşının da kendisini arayarak beslemek için güvercin istediğini söyledi.

'HEM ONLAR HEM BİZ ÖZGÜR HİSSEDİYORUZ'Salgın sonrası zorunlu haller dışında evinde kaldığını ve kurallara uymaya dikkat ettiğini kaydeden Barış Çelik, bu süreçte sürekli evde olduğu için vaktinin büyük bir kısmını oturduğu apartmanın damında beslediği güvercinlerle ilgilenerek geçirdiğini belirtti. Genel anlamda birçok kişinin karantina sürecinde güvercin beslemeye ilgi duyduğunu ve besleyenlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Çelik, "Mesela geçenlerde yakın bir arkadaşım aradı ve babası için güvercin istedi. Babası evde sıkılıyormuş ve güvercin beslemek istemiş. Bunun gibi birçok örnek var. Gördüğünüz gibi çevre apartmanların damlarının birçoğunda güvercin besleyenler var" dedi.6- 7 SAATİNİ DAMDA GEÇİRİYOREvde kalınması gereken bugünlerde güvercin uçurdukları zaman hem hayvanların hem de kendilerinin daha özgür hissettiğini vurgulayan Çelik, salgından önce günde bir kez dama çıkarken salgın sonrası bu sayının 4'e çıktığını ve yaklaşık 6- 7 saatini damda güvercinleriyle ilgilenerek geçirdiğini söyledi.Cem Yıldırım (38) ise evde sıkılmak yerine hayvanlarıyla ilgilenmeyi tercih ettiğini belirtti. Hem güvercin besleyen hem de uçurtma uçuranların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, insanların evlerinin damında vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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