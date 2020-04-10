Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı
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Kartal, Bursa, Güncel

Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı

Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı İsteği ile belediyenin yardım ekibini şoke etti "Yalnız yaşıyorum canım sıkılıyor" Bursa'da evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği belediye ekiplerini şaşkına çevirdi.

10.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:40
Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı

Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı

İsteği ile belediyenin yardım ekibini şoke etti

"Yalnız yaşıyorum canım sıkılıyor"

BURSA - Bursa'da evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği belediye ekiplerini şaşkına çevirdi. Yalnız yaşadığını ve çok canının sıkıldığını belirten yaşlı kadın can sıkıntısını gidebilmek için muhabbet kuşu istedi. Önce şaşıran belediye ekipleri sonra temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte kadının evine kadar götürüp teslim etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgenin yayınlanmasının ardından evde tek başına kalan 75 yaşındaki Gülsüm Kartal Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 yardım hattını arayarak "Alışverişe gidemediğini belirterek "Evde de tek başıma canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz?" şeklinde istekte bulundu. İstek karşısında önce şaşıran ekipler daha sonra kafesiyle birlikte temin ettikleri muhabbet kuşunu erzak kolisi ile Kartal'ın evine götürüp teslim etti.

Muhabbet kuşuyla birlikte kapıya gelen yardım ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın sevincini gizleyemezken, "Çok sıkıldım, çok bunaldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağolsun isteğimi kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Kuşum geldi ve ona kızımın adını koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen giden yok çocuklarımda rahatsız bende artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum"dedi. Zabıta ekipleri erzak paketini de bırakarak evden ayrıldı.

Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı

Kaynak: İHA

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Evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği herkesi şaşırttı
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