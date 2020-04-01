Evde kalacaklar taşa sanat katacak
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Maden, Ege, Güncel

Evde kalacaklar taşa sanat katacak

Korona virüsü salgını sürecinde düzenlenecek Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışmasında; mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar, evde kaldıkları süreçte yapacakları tasarımlarla doğal taşa sanat katarak hayat verecek.

01.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:45
Evde kalacaklar taşa sanat katacak

Korona virüsü salgını sürecinde düzenlenecek Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışmasında; mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar, evde kaldıkları süreçte yapacakları tasarımlarla doğal taşa sanat katarak hayat verecek.

Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olan Türkiye, taşa sanat katacak, ihracatı daha katma değerli hale getirecek "Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışması" düzenleyeceğini bildirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışması" öğrenci ve profesyonellere yönelik iki kategoride gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin doğal taş sektöründe 650 farklı renk ve dokuda mermer çeşitliliği ile dünya birincisi olduğu bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40'ına sahip olan Türkiye'nin, dünya doğal taş ihracatından aldığı payın ise yüzde 10 civarında kaldığını, amaçlarının bu orantısız durumu ortadan kaldırmak olduğun ifade etti. Kaya, Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatından hak ettiği payı alması için tasarıma ve işlenmiş katma değerli ürüne ağırlık vereceklerini dile getirdi.

İşlenmiş ürün ihracatı yüzde 64

Türk doğal taş sektörünün 2019 yılında 1 milyar 908 milyon dolarlık ihracata imza attığı bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Bu ihracatta blok doğal taş ihracatı 955 milyon dolar iken, işlenmiş ürün ihracatı 952 milyon dolar oldu ve işlenmiş ürün ihracatı yaklaşık yüzde 50 oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin; 597 milyon dolarlık doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payı ise; 381 milyon dolar ile yüzde 64'e ulaştı. Hedefimiz bu oranı daha da yukarı taşımak. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ihracatı arttırmak. Doğaltaş Tasarım ve Proje Yarışması bizi bu hedefe götüren yollardan biri olacak" şeklinde konuştu.

Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek istediklerinin altını çizen Kaya, yarışma ile hedeflediklerini şöyle özetledi:

"Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak, Türkiye'de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak; fikirleri, projeleri desteklemek, Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek."

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışmasının detayları belli oldu. Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler ile üniversitelerin; mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans, yüksek lisans programlarından mezun olanlar tasarımlarıyla katılabilecek. Doğal taş Proje ve Tasarım Yarışmasında; mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, dış mekan projeleri, iç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları projeleri olmak üzere üç konu başlığında tasarımlar kabul edilecek.

Ödüller ne olacak?

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmasında; profesyonel ve öğrenci kategorilerinin toplamda 10 proje seçilecek, seçilen her bir proje için 10 bin TL tutarında ödül verilecek. Ticaret Bakanlığının "2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Tebliğine göre Ege İhracatçı Birliklerinin yapacağı projenin onaylanması halinde final kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecek. Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacak. Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacak. Ege Maden İhracatçıları Birliğinin düzenlediği yarışmaya başvurular, 15 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Ödül töreninin ise; her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık Günü ile eş zamanlı ödül töreni, sergi, mimarlarla network etkinliği şeklinde düzenlenmesi planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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