'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar ANTALYA'da çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sahil ile parklara akın etti.

ANTALYA'da çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sahil ile parklara akın etti.

Koronavirüs yayılmaması için 'evde kal' uyarıları yapılırken, dışarıda olanlara da sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği bildirildi. Antalya'da da yapılan uyarılar neticesinde vatandaşlar sokağa çıkmadı. Ancak hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar bugün yeniden parklar ile sahillere akın etti. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden kimi yürüyüş yaptı, kimi çimlerin üzerinde futbol oynadı, kimi ise balık tuttu.

Parkları dolduranlar ise banklarda kalabalık şekilde oturdu. Yürüyüş yapan bazı kişilerin maske ve eldiven taktığı bazı kişilerin ise hiçbir önlem almadığı görüldü.

Özellikle çocuklu ailelerin dışarı çıktığı gözlendi.

Kaynak: DHA