'Evde Kal' uyarılarını dikkate almadılar park ve bahçelere akın ettiler
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'Evde Kal' uyarılarını dikkate almadılar park ve bahçelere akın ettiler

Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar korona virüs sebebiyle 'evde kal' uyarılarını dikkat almayarak park, bahçe ve mesirelik alanlara akın etti.

23.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:13
'Evde Kal' uyarılarını dikkate almadılar park ve bahçelere akın ettiler

Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar korona virüs sebebiyle 'evde kal' uyarılarını dikkat almayarak park, bahçe ve mesirelik alanlara akın etti. Mesirelik alana gelen bazı vatandaşlar ise mangal yakamazken, bunun yerine piknik yapabildi.

Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında yaşam alanlarının farklı noktalarında tedbirler alındı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken diğer yurttaşların mümkün oldukça evlerden çıkmamaları evlerde kalmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. 65 yaş üstü vatandaşları evlerde kalmaları konusunda güvenlik güçleri yoğun mesai harcarken bazı vatandaşlar ise evlerde kalınması yönündeki uyarıları dikkate almayarak adeta sokaklara akın etti. Park, bahçe ve mesirelik alanlara akın eden vatandaşlar mangal yapmanın yasaklanması üzerine yeşil alanlarda piknik yaptı. Sıcak havayı fırsat bilen aileler çocuklarını da alarak parklarda oynadı. Kimi aileler ise banklarda oturarak keyifli anlar yaşadılar. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan spor salonlarında sporlarını yapamayanlar ise yürüyüş yollarında koşu ve yürüyüş yaparak spor faaliyetlerini gerçekleştirdi. Evlenecek çiftlerin ise fotoğraf çektirmek için gelmesi ise gözlerden kaçmadı.

"Sonuçta bir dinlenme amaçlı çıktık"

Temiz hava almak maksatlı çamlık ormanına geldiğini belirten Alparslan Sevim, "Evde sıkılıyor, bunalıyor herkes. Dışarı atıyor kendisini. Ağaçlık, oksijen alan çamlık bu yüzden en temiz hava burada. Binaların, şehrin arasında zıtlık var, ağaçların arası gibi değil. Bu yüzden geliyoruz. Sonuçta bir dinlenme amaçlı, temiz oksijen amaçlı." diyerek düşüncelerini dile getirdi.

"Bu korona denilen virüsten bütün işletmeler etkilendi"

Bir işletme sahibi olan başka bir vatandaş Hasan Hüseyin Dilek ise spor salonlarının kapanmasının ardından ormana spor maksatlı geldiğini söyledi. Dilek, "Bu korona denilen virüsten bütün işletmeler etkilendi. Tabi bizler de etkilendik ama ben salonlar da kapandığı için spor amaçlı çıktım. Aynı zamanda boksörlük yapıyorum. Çamlıkta güzel bir hava var, tabii görüyorsunuz insanlar da dışarıya çıkmışlar" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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