'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar
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Türkiye, Elazığ

'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar

'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar Evde kal çağrısına uyan Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını uzaktan eğitim ile sürdürüyor.

28.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:42
'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar

'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar

ELAZIĞ - Evde kal çağrısına uyan Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu üyeleri korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını uzaktan eğitim ile sürdürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsü salgını nedeniyle tedbirler üst seviyede tutuluyor. Bu kapsamda bir çok kurum kuruluş online sistem üzerinden hizmetlerini gerçekleştiriyor. Elazığ Belediye Konservatuvarı da ülkede görülen korona virüs sebebiyle haftalık gerçekleşen eğitimlerine ara vererek internet üzerinden uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitim modülüyle konservatuvar öğrencilerine, bağlama, Türk Halk Müziği repertuvarı ve nota gibi temel dersler verilmeye başlandı. Bölüm Başkanı ve Koro Şefi Aygün Çam ise tedbir amacıyla daha önceden ara verdikleri eğitimlerine online sistem üzerinden devam etmeyi planladıklarını aktardı.

"Görüntülü konservatuvar derslerimiz devam etmekte"

Salgın nedeniyle eğitime görüntülü olarak başladıklarını aktaran Koro Şefi Aygün Çam;"Korona virüs tedbirleri kapsamında bizlerde Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu olarak çalışmalarımızı askıya almıştık. Bu gün itibari ile devlet konservatuvarlarında yürütülen teknikten de yola çıkarak görüntülü sohbet üzerinden konservatuvar derslerimiz devam etmekte. Hem repertuvar olarak hem de bağlama eğitimi olarak koromuz da ki ve konservatuvarımız da bulunan öğrencilerimize ile bu şekilde bir dönem çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türk Halk müziği korosu olarak da tüm halkımıza ' Evde Kal Elazığ diyoruz'" dedi.

'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar

Kaynak: İHA

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'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar

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