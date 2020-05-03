HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Evde kal Türkiye" çağrısıyla akaryakıt istasyonlarındaki trafik yüzde 40 düştü

03.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:48

Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "'Evde kal Türkiye' çağrılarına uyan tüketicilerin bu doğru davranışları, özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 düşürdü.

Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "'Evde kal Türkiye' çağrılarına uyan tüketicilerin bu doğru davranışları, özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 düşürdü." ifadesini kullandı.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Varlık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen başarılı mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın "zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması" uyarılarının önemine değindi.

Pandemi sürecinde özellikle temel ihtiyaçların karşılanması adına çalışmalarına devam eden kişi ve kurumlar için, Aytemiz gibi tüm sektör oyuncularının hizmetlerini kesintisizce devam ettirdiğini kaydeden Varlık, bu konuda iyi bir sınav verildiğini belirtti.

Varlık, ülke genelindeki Aytemiz istasyonlarında gereken bütün hijyen tedbirlerinin alındığını belirterek, önceden yatırımları tamamlanmış temassız ödeme hizmeti ile tüketicileri ağırladıklarını, sahip oldukları terminalleri ile de sektöre kesintisiz destek verdiklerini kaydetti.

"Sektör tüm paydaşları ile uyum içerisinde"

Erol Varlık, akaryakıt istasyonlarının gerek salgınla mücadelede ve gerekse de normalleşme sürecinde çok önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Talebin daraldığı ve maliyetlerin arttığı bu sıra dışı dönemde dağıtıcı ve istasyonların faaliyetlerinin sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde sürmesi için sektör dernekleri kanalı ile Enerji Bakanlığı ve EPDK'ya bazı öneriler sunduk, bu önerilerin her zorlu dönemde olduğu gibi ilgili kurumlarca dikkate alınacağına olan inancımız tam. Bu vesile ile ikmal ve hizmetlerde aksama olmaması adına görevlerini sürdüren başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, rafineri, dağıtım, ikmal, akaryakıt bayilerine ve tüm istasyon çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs döneminde tüketici davranışlarında ciddi değişimler izlendiğini belirten Varlık, şunları kaydetti:

"Aytemiz olarak hepimizi etkileyen bu süreçte sorumluluklarımızın bilincinde olarak tüm faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürürken, her zaman olduğu gibi tüketici ihtiyaç, beklenti ve davranışlarını da ölçümlüyoruz. 'Evde kal Türkiye' çağrılarına uyan tüketicilerin bu doğru davranışları özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 düşürdü. Ancak değişen tüketici davranışları ve düşen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle öncesindeki döneme oranla araç başına satışlar yükseldi."

"Tüketicilere sosyal mesafe alanı yaratan hizmetler yükselecek"

Aytemiz Genel Müdürü Varlık, çalışanlarının ve tüketicilerinin sağlıklarını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguladıklarını bildirdi.

Varlık, "Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan 'temassız mobil ödeme'ye yönlendiriyoruz. Bu sayede müşterilerimiz sadece cep telefonlarını kullanarak, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç duymadan kolay ve güvenli bir şekilde ödemelerini yapabiliyorlar. Mobil ödeme sistemlerimiz üzerinden yapılan satışların bir önceki aya göre yüzde 30 artması da bu konudaki davranış değişikliğinin bir göstergesi oldu." açıklamasını yaptı.

Salgınla mücadeleye katkıda bulunmak için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile irtibat kurduklarını bildiren Varlık, "Büyük bir dayanışmaya ve el ele vermeye ihtiyaç duyduğumuz ulusal pandemi döneminde, ülke genelinde yürütülen yoğun çabalara destek vermek, sokağa çıkma engeli olan vatandaşlarımıza hizmet etmek için, İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Vefa Gurubu çatısı altında ve TMF koordinasyonunda bir araya gelen 1.000 gönüllü motosikletlinin akaryakıt ihtiyaçlarını karşılama kararı aldık. Proje duyulduğunda tam iki katından fazla talep geldi. Her zaman yanında olduğumuz TMF ve motosiklet camiasının bu duyarlılığını takdirle karşılıyor ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Ekonomi
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Ekonomi
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek Ekonomi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Mesut Özil Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: "Evde kal Türkiye" çağrısıyla akaryakıt istasyonlarındaki trafik yüzde 40 düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 17:00:36. #1.15#
title