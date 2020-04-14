"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.

İlçedeki Mehmetçik Parkı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında boş kaldı.

Kaynak: AA