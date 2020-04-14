"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
14.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:48
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.
İlçedeki Mehmetçik Parkı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında boş kaldı.
Kaynak: AA