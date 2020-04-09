"Evde Kal" sürecinde online spor eğitimi
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Koronavirüs, Şişli, Güncel

"Evde Kal" sürecinde online spor eğitimi

Pilates eğitmeni Aybala Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla genelgeyle kapalı olan spor salonundaki eğitimlerini internet üzerinden sürdürüyor.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02

Pilates eğitmeni Aybala Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla genelgeyle kapalı olan spor salonundaki eğitimlerini internet üzerinden sürdürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olan 30 yaşındaki Aybala Budak, Şişli'deki spor merkezinde pilates ve egzersiz eğitimleri veriyor.

Aynı zamanda 2018 yılından bu yana "Doğum Koçluğu" eğitimi de veren Budak, pandemi dolayısıyla İçişleri Bakanlığının genelgesiyle spor salonlarının kapalı olmasından ötürü eğitimlerine internet ve sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Bu sürece alışmak gerektiğine ve egzersizlerin önemine dikkati çeken Budak, internetten spor eğitimine ilginin arttığını anlattı.

"Egzersiz bütün yaş grupları için önemli bir faktör"

Salgının Türkiye'de görülmesi ve spor salonların kapatılmasının ardından spora evinde devam etmek isteyen birçok öğrencinin kendilerine başvurduğunu söyleyen Budak, uzaktan online eğitim sistemini çeşitli programlar üzerinden öğrencilere sunduklarını kaydetti.

Budak, "Bu süreçte spora devam etmek isteyenlere kendi instagram adresimiz üzerinden kardiyo ve pilates metotları, egzersiz rutinleri koyuyoruz. Takip edebiliyorlar. Birebir devam ettiğimiz kişilerle de online olarak belli uygulamalar üzerinden ders yapmaya devam ediyoruz. Bunu sosyal medya ve telefonlar üzerinden duyuruyoruz." diye konuştu.

Egzersizin bütün yaş grupları için önemli bir faktör olduğuna değinen Budak, şöyle devam etti:

"Hepimizin sağlıklı ve zinde olması için hafif veya orta şiddette egzersizler yapmamız gerekiyor. Hareketsizlik düzenimiz evde olduğumuz için epey arttı. O yüzden günlük rutin işlerini yapmaya devam etsinler. 10-15 dakika bile olsa koridorlarında yürüyüş yapsınlar. Basit, kendi vücut ağırlıklarıyla yapabilecekleri egzersizler var; oturdukları yerden kalkıp otursunlar. Nefes egzersizleri yapsınlar."

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız kilo artışına dikkat etmeli

Genelge ile sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların kilo artışına dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Aybala Budak, "Bu konuda beslenme çok önemli. İlerleyen yaşlarda kalp ve kolesterol hastalıklarına yakalanma riski daha yüksek. Bu yüzden tuzlu yiyeceklerden uzak durup sıvı tüketmelerini öneririm. Evde var olan ekipmanla; bu bir başörtüsü ya da lastik olabilir, onlarla basit sırt egzersizleri yapabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Genelge ile 20 yaş ve altının da evde bulunduğunu hatırlatan Budak, büyük bir kısmının saat 15.00'e kadar eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Çocuklar ve gençlerin enerjilerini atmaları için egzersizleri isterlerse ebeveynleri isterlerse de arkadaşlarıyla online ortamdan sürdürebileceğini kaydeden Budak, "Hareketsizlik düzeyimiz çok arttı evde kaldığımız süreç boyunca. Bir şekilde kilo almadan, yağ oranımızı yükseltmeden, kas oranımızı koruyarak, bu sürecin sonlanmasını diliyorum. Koronavirüs sürecinde evde kalan bir de hamile kısım var. Anne adaylarının bu süreçte doğacak olan bebeklerinin geleceği kaygısı. Olabildiğince stresten uzak, hafif veya orta dereceli egzersizler yapmalarını öneririm. Pilates ve ya yoga olabilir." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde yaşam kalitesinin düşürülmemesi gerektiğini dile getiren Budak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hiç spor yapmayan birinin bu süreçte 'Hadi spor yapayım' demesi farklı sonuçlara yol açabiliyor. En önemli konu yine gebelikte hızlı kilo artışı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte gebelik şekeri ve tansiyonu da ortaya çıkabiliyor. Mümkün mertebe rahat bir müzik eşliğinde sakin bir ortamda nefes çalışmaları yapmalarını öneririm. Hepimizin uzaktan eğitime, bir şeyler öğretmeye, göstermeye ve öğrenmeye ihtiyacı varmış bu süreçte. Biz de kendimizi bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir üyelik iptali talebi yok aksine her gün daha fazla insanla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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