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'Evde kal' kitaplar Şahinbey'den

Şahinbey Belediyesi korana virüsüne rağmen öğrencilerin yanında olamaya devam ederek, başarılı olan ortaokul ve lise öğrencilerine kitap ve eğitim seti hediye ediyor.

24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
'Evde kal' kitaplar Şahinbey'den

Şahinbey Belediyesi korana virüsüne rağmen öğrencilerin yanında olamaya devam ederek, başarılı olan ortaokul ve lise öğrencilerine kitap ve eğitim seti hediye ediyor.

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin evde kaldıkları süre boyunca okumaya teşvik etmek ve başarı oranını arttırmak için ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine çeşitli kitaplar kitap hediye ediyor. Kitaplar İl Mili Eğitim Müdürlüğüne verilirken, okullara dağıtılacak olan kitaplar okul yönetimi tarafından tek tek öğrencilere ulaşılarak teslim edilecek.

"Kitaplar öğrencilerimiz için fırsat"

Gaziantep Valisi Davut Gül, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapların Şahinbey Belediyesi tarafından temin edildiğini belirterek, "Valiliğimizin koordinesinde Gaziantep'teki tüm öğrencilere ve başarılı öğrencilere soru bankası dağıtmayla ilgili bir projemiz vardı. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Şahinbey'deki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları kendileri temin ettiler. Aynısını Şehitkamil ve Büyükşehir Belediyemizde yaparak diğer ilçelerimizin ihtiyaçlarını temin ettiler. Bugün 10 bin kitabı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Bu kitaplar öğrencilerimiz için evlerinde ders çalışırken bir fırsat oldu. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden bu kitaplardan olabildiğince faydalanmalarını istiyoruz. Emeği geçen Mili Eğitim Müdürlüğümüze, maddi manevi külfetini karşılayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Her şey öğrencilerimiz için"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan kitaplarla öğrencilerin başarı oranını daha da arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz bizlerin göz bebeği onların eğitim başarısı bizler için çok önemli. Öğrencilerimizin daha başarılı olması için onlara sayın valimizin, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün koordinesinde deneme sınavları yapıyoruz. Deneme sınavları sonrasında öğrencilerimizin başarısını daha da arttırmak amacıyla 10 bin set 60 bin soru bankası kitabını öğrencilerimize dağıtıyoruz. Bunların içerisinde Fen ve Teknoloji, Matematik, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Türkçe ve İngilizce soru bankası kitaplarımız bulunuyor. Öğrencilerimiz bu soru bankalarına çalışırlarsa inşallah sınavda çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Şu süreçte evlerinden çıkamayan öğrencilerimizin bunu fırsata çevirip daha çok ders çalışmalarını ve kitap okumalarını için teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz için 'Şu acayip İnsan Vücudu' isimli kitap, 7 ve 8. sınıflar için Dedemin Bakkalı isimli kitabı, liseler için 'Uzun Hikaye' kitabından Üniversite öğrencilerimiz içinde 'İnsan Neyle Yaşar' isimli kitap dağıtacağız. Amacımız öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın daha çok kitap okuması. Onlar kitap okudukça biz kitap okumaya devam edeceğiz. Şu ana kadar dağıttığımız kitap sayısı 5 milyonu aştı. Her ay ödüllü kitap okuma yarışması düzenlemeye devam edeceğiz. Katkılarından dolayı Sayın Valimiz Davut Gül'e, Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Kılınç'a e teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğrencilere dağıtılan kitapların öğrenciler için önemli destek sağlayacağını belirterek, "Tüm Dünyayı saran korona virüsü nedeniyle eğitime bir süre ara verdik. Çocuklarımız evde eğitim görüyor. Bizlerde çocuklarımız için Sayın Valimizin koordinatörlüğünde çok güzel bir çalışma yaptık. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun temin ettiği bizlerin ise belirlemiş olduğu 6 tane kitaptan oluşan soru bankası hazırladık. Bunları öğrencilerimize ulaştıracağız. Bu kitaplarımız sınavda çıkan 6 ayrı dersten oluşan, sorularla ilgili. Bu setlerle birlikte öğrencilerimiz sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlanacak. Sınavlarda öğrencilerimizin okulda gördüğü eğitim kadar başarılı olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günler içerisinde ödüllü deneme sınavı yapmıştık. Sekizinci sınıflardan ilk 10 bine giren her öğrencimiz için 6 derslik toplamda 6 kitaptan oluşan set hediye etmiş olacağız. Yine salgından dolayı kitap dağıtımında kalabalık oluşmaması için okul yöneticilerimiz öğrencilerimizi tek tek davet edip kitaplarını teslim edecekler. Bu önemli projede emeği geçen başta Sayın Valimiz Davut Gül'e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz bu kitaplarla sınava hazırlanacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç dağıtılan kitaplarla öğrencilerin zamanlarını daha verimli geçireceğini belirterek, "Valiliğimizin, Şahinbey Belediyemizin ve Mili Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla yapılan ilçemizdeki kitap dağıtım töreninden 257 bin öğrencimiz 12 bin öğretmenimiz adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Bu kitaplar sınava hazırlanan öğrencilerimizin hedefe ulaşa bilmeleri adına çok kolaylaştırıcı olacaktır. Aynı zamanda dağıtılan kültür kitaplarıyla da öğrencilerimiz vakitlerini daha güzel geçireceklerdir. Başta Sayın Valimiz Davut Gül olmak üzere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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