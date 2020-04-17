"Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı - Haberler
Evde Kal, Sivas, Güncel

"Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlü tarafından başlatılan "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı.

17.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:08

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlü tarafından başlatılan "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ilgi gördü.

Vali Salih Ayhan'ın "Dört duvar arasında değil, dünyalarda gezinti yapmak için sadece kitaplarınızın sayfalarını çevirmeniz yeterli. Hadi bakalım! Kitaplar bizden, evde kalmak sizden." Sözleri ile startını verdiği kampanyaya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimine, resmi web sayfası "sivasarge.meb.gov.tr/kitaptalep" üzerinden çok sayıda talep iletildi.

İlk kitap dağıtımı ise Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından gerçekleştirildi.

Vefa Destek ekibinde görevli öğretmenlerle birlikte kitap talebinde bulunan vatandaşların adreslerini ziyaret eden Savaşçı ve öğretmenler, eldiven ve maskelerini takıp gerekli önlemlerini aldıktan sonra hijyen kurallarına uyarak hazırlanan kitapların dağıtımını yaptı.

Talep edilen kitapları çocuklara teslim ederek okumalarını tavsiye eden Savaşçı, "Sayın Valimizin talimatları ile başlattığımız bu anlamlı kampanya gerçekten büyük ilgi gördü. Gelen tüm talepler ekibimiz tarafından ivedilikle değerlendiriliyor ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Burada vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmalarını istirham ediyorum. Çünkü gerek kitapların temini, gerekse yoğunluk nedeniyle adreslere ulaştırılması biraz zaman alacak. Ben kampanyaya kitap talebi ile katılan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Yardımcı bulamayan vatandaş, traktörü birinci vitese takıp römorka geçerek tarlasına gübre serpti
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Muhammet Emin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Kibariye Ece Erken Halil Sezai Şeyma Subaşı
Spor Rüştü Reçber Ergin Ataman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: "Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyasında kitap dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 18:24:45. #1.15#
title