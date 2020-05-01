Evde kal, hareketsiz kalma
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Evde kal, hareketsiz kalma

Evde kal, hareketsiz kalma
01.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:44

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün uzun bir süredir evden çıkmayan yaşlıları ve gençleri hareketsiz kalmamaları konusunda uyardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon& ; Anabilim DalıöğretimüyesiProf. Dr. Şansın Tüzün uzun bir süredir evden çıkmayan yaşlıları ve gençleri hareketsiz kalmamaları konusunda uyardı. Evde kalmak, hareketsiz kalmak değildir. Özellikle yaşlıların acil durumlar dışında hastaneye gidemediği bu dönemde kas dokusunda sarkopeni denilen kaybı önlemek, iskelet sistemini kuvvetlendirmek, dengeyi düzenlemek ve düşmeleri önlemek için her gün bazı düzenli hareketlerin yapılması gerektiğini belirtti.Yaşlı sağlığında ev içi düşmeleri önlemek çok önemlidir. Bunu sağlamak için basit de olsa mutlaka her gün bazı hareketler yapılmalıdır.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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