'Evde Kal' etkinliklerin tadını çıkar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik tarafından hazırlanan birçok etkinlik videoları, sosyal medya üzerinden gençlerle buluşacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Koronavirüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların salgının önlenmesi için evde kalması büyük önem taşıyor. Kocaeli'de virüs ile mücadelede yoğun emek sarf eden Büyükşehir Belediyesi, Evde Kal çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde hazırlanan videolar 30 Mart Pazartesi gününden itibaren,Kılavuz Gençliğin sosyal medya hesapları üzerinden gençlerin erişimine sunulacak.

GENÇLERİN EVDE KALIŞ SÜRECİNE DESTEK

Gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar Kılavuz Gençlik Facebook, Twitter, İnstagram ve Youtube kanallarından günün belli saat aralıklarıyla paylaşılacak. Saat 10.00'da Evde Kal Sporsuz Kalma, 14.00'de Evde Bilim Videoları, 15.00'de Ödüllü Bilgi Yarışmaları, 19.00'da Ödüllü Bilgi Yarışmaları ve 21.00'de Youtube Canlı Yayınları gerçekleştirilecek. Ayrıca gün içerisinde Okudukça Güzelleşecek Dünya – Ödüllü Kitap Okuma Yarışması, Bilgievi Öğrencileri Videoları ve pek çok etkinlik gençlerle buluşacak.

EVDE KAL SPORSUZ KALMA

Spor Okulları antrenörlerinin; her yaş seviyesine uygun olarak hazırladıkları, insanların ev ortamında yapabilecekleri spor egzersiz videoları sunulacak.

EVDE BİLİM VİDEOLARI

Bilgievi eğitmenleri tarafından belirlenmiş olan Bilgievi laboratuvarlarında, malzeme ve materyallerle öğrencilerle velilerimizin evde yapabilecekleri deneyler yapılacak.

ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI (İLKOKUL VE ORTAOKUL)

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak ödüllü bilgi yarışmaları yapılacak. Farklı kategorilerde, günlük 10 soru belirlenerek en çok doğruyu bilen öğrenciye ödül verilecek.

ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI (AKADEMİ LİSE VE AKADEMİ ÜNİVERSİTE)

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik de ödüllü bilgi yarışması yapılacak.

YOUTUBE CANLI YAYINLARI

Alanında uzman isimlerin katılımı ile çeşitli kültür, sanat ve eğitim programları Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

Kılavuz Gençlik tarafından belirlenen kitap, öğrencilere pdf veya kütüphane linki üzerinden ulaştırılıp 15 gün sonunda yine her yaş aralığı için (Ortaokul, Lise, Üniversite) yarışma düzenlenecek. Her kategoride ilk 3'e girenlere ödül verilecek.

BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİ VİDEOLARI

Bilgievi öğrencilerinin evde yapmış oldukları etkinliklerin videoları günün belli saatlerinde sosyal medyadan paylaşılacak.

Kaynak: Bültenler