"Evde kal" diyen Michigan eyaleti Valisi Whitmer'e dava ABD'nin Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a korona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle iki dava açıldı.

ABD'nin Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a korona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle iki dava açıldı.

ABD'de Michigan eyaletinin Demokrat Valisi Gretchen Whitmer, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle önlem amacıyla verdiği "Evde Kal, güvenli kal" emri nedeniyle hakkında iki federal dava açıldı. Davalar 4 Michigan sakini ve Vali Whitmer'in korona virüs tedbirinin Anayasa tarafından sağlanan hakları ihlal ettiğini öne süren bir iş yeri sahibi tarafından açıldı. Davayı açan eyalet sakinlerinin avukatı David Helm, "Bunun aşırı geniş ve haddinden fazla büyütülmüş kapsamlı bir karar olduğuna inanıyoruz. Valinin sahip olduğu gibi Anayasal hakları ihlal etmeden bunu uygun şekilde yapmanın bir yolu var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Michigan eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump destekçisi göstericiler, Covid-19 salgını nedeniyle Vali Gretchen Whitmer'in getirdiği kısıtlamalara tepki göstermek ve yeniden işe dönmek amacıyla protesto düzenlemişti. Protestocular alınan önlemlerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek Trump'ın ekonomiyi yeniden açma çağrısını ABD bayrağı açarak desteklemişti.

Michigan eyaleti, ABD'nin korona virüs pandemisiyle mücadelesinin sıcak noktalarından birisi. Covid-19'un yayılmasını engellemek için işletmeler de en az Nisan ayının sonuna kadar kapalı kalacak.

Michigan'da 28 binden fazla korona virüs vakası bulunurken bin 921 kişi hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA