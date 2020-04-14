"Evde Kal" çağrısına ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar binada spor yaptı "Evde Kal" çağrısına ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar binada spor yaptı Covid-19 komşulara binada spor yaptırdı Ankara'da korona virüs salgını dolayısıyla yapılan "Evde Kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan komşular bina içerisinde horon teperek spor yaptı.

"Evde Kal" çağrısına ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar binada spor yaptı

Covid-19 komşulara binada spor yaptırdı

ANKARA - Ankara'da korona virüs salgını dolayısıyla yapılan "Evde Kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan komşular bina içerisinde horon teperek spor yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyaya yayılması ve Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alındı. Dünya genelindeki Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini, salgından ölenlerin sayısı ise 120 bini geçti. Salgından korunmaları için vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapılırken, çağrıya uyarak sokağa çıkmayanlar can sıkıntılarını kapalı alanda sosyal mesafeye dikkat ederek atıyor.

Ankara'da "Evde Kal" çağrısına uyan 4 komşu da, binalarının dışına çıkmadan sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, horon tepti ve spor yaptı. Görüntülerde, komşu oldukları öğrenilen 4 kişinin horon müziği eşliğinde kol, bacak hareketleri yapması ve bu durumu eğlenceli hale getirmeleri yüzelri gülümsetti.

Kaynak: İHA