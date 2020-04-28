"Evde kal" çağrısına uyuluyor Boş sokak ve caddelerden görüntü ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Boş sokak ve caddelerden görüntü

ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi. Kent merkezindeki Altınşehir Mahallesinde sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.

Kaynak: AA