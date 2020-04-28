"Evde kal" çağrısına uyuluyor
Boş sokak ve caddelerden görüntü ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
28.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:15
Boş sokak ve caddelerden görüntü
ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi. Kent merkezindeki Altınşehir Mahallesinde sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.
Kaynak: AA