"Evde Kal" çağrısına uyuluyor
Beşkaza Meydanı'ndan görüntü Sahillerden görüntü MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
06.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:17
Beşkaza Meydanı'ndan görüntü
Sahillerden görüntü
MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çağrılara uyulması sonucu, normalde yoğunluğun yaşanan Beşkaza Meydanı, parklar ile sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.
Kaynak: AA