"Evde Kal" çağrısına uyuluyor
Akyaka Sahilinden görüntüler Sokaklardan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
05.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:22
Akyaka Sahilinden görüntüler
Sokaklardan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Muğla'da da çağrılara uyulması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Sakin Kent Akyaka Mahallesi ve burada bulunan sahiller boş kaldı
Kaynak: AA