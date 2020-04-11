Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Jandarma, İtfaiye, Genç, 3. Sayfa

Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor Evde kal çağrısına dinlemeyerek arkadaşları ile araba kiralayıp gezmeye giden genç gölete düştü.

11.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:41
Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Evde kal çağrısına dinlemeyerek arkadaşları ile araba kiralayıp gezmeye giden genç gölete düştü. Havanın kararması ile gözden kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre olay, Pendik'e bağlı Kurtdoğmuş köyü sınırlarında bulunan bir gölde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaş korona virüs salgınında evde kal çağrısını dinlemeyip araba kiralayarak gezmeye gitti. Kiraladıkları araçla gölet kenarına giden gençler alkol alarak kendilerinden geçti. Alkolün etkisiyle gençlerden birisi göl kenarında dengesini kaybederek göle düştü. Havanın kararmasıyla genç gözden kayboldu. Gençlerin bağırma sesleri üzerine köylüler gençleri fark etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil servis ekipleri geldi. Havanın karanlık olması üzerine itfaiye ekipleri göletin çevresine aydınlattı. jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinden balık adamların arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Acil servis ekipleri olay yerinde alkol alan gençlere müdahele ederek, gelecek haber için hazır bekletildi.

Öte yandan jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Evde kal çağrısına uymayarak gölete düşen genci arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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