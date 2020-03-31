"Evde kal" çağrısına uymayanlar trafiği kilitledi
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Güneşli, Bursa, 3. Sayfa

"Evde kal" çağrısına uymayanlar trafiği kilitledi

Bursa'da İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyük şehirdeki talimatları doğrultusunda trafik ekipleri ana arterlerde "Evde kal" çağrısı yaptı.

31.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:45

Bursa'da İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyük şehirdeki talimatları doğrultusunda trafik ekipleri ana arterlerde "Evde kal" çağrısı yaptı. "Evde kal" çağrısına uymayan Bursalılar trafiğin kilitlenmesine sebep olurken, öte yandan metro ve otobüslerin boş olduğu görüldü.

Bursalıların koronavirüs salgını kapsamında yapılan evde kal çağrılarına havaların güzelleşmesiyle uymadığı ortaya çıktı. Güneşli bir havayı gören Bursalılar araçlarıyla sokağa çıktı. Şehir merkezindeki araç yoğunluğu ise herkesi şaşırttı yetkililer, evde kal çağrısını yinelerken, Bursa Pandemi Kurulu'nun ek tedbirler alabileceği konuşuluyor.

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı Bursalılar, getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkmaya devam etti. Havanın bugün de güneşli ve 18 dereceye yükselmesinin önemine dikkat çeken yetkililer Bursalılardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyerek, "lütfen evde kalın" çağrısını tekrarladı.

Özellikle Acemler Kavşağı, Kent Meydanı ve Çatalfırın'da trafik akışında değişiklik yapıldı. Trafik ekipleri bazı yolları tek şeride indirip, ateş kontrolü ve otomobillerde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişi olup olmadığını kontrol etti. Yol kapatma ve denetim uygulamasının arttırılarak devam edeceği vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan duyarlı vatandaşlar gereksiz sokağa çıkmanın keyif olduğunu zannedenlere tepki gösterirken, denetimlerin artırılmasını ve cezai müeyyide uygulanmasını istedi.

Öte yandan hastanede kemoterapi gibi önemli randevuları bulunan vatandaşlar ise trafik ekiplerinden kendilerine yardımcı olmalarını talep etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bazı noktalarda trafik sıkıştı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla 30 büyük şehirde yapılan uygulama. Tepki verenler olmuş. Bu zaten sokağa çıkmamayı temin etmek adına. Lüzumsuz gezenler var. Evde kal çağrısına destek veriyoruz. Bu akşam ve yarın benzeri uygulamalar yapılacak cezai müeyyideler uygulanacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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