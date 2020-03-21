'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel

'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, 'Evde Kal' uyarılarına rağmen virüse aldırış etmeden sahillere ve parklara akın etti.

21.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:08
'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, 'Evde Kal' uyarılarına rağmen virüse aldırış etmeden sahillere ve parklara akın etti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığı, vatandaşların mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde 'Evde Kal' çağrısıyla uyarmıştı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar uyarıları dikkate almayıp sahip ve parklara akın etti. Sahil ve parklara akın eden vatandaşların bazıları çimlerin üzerinde otururken bazıları da yürüyerek spor yaptı. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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