Evde kal çağrısına uymadılar, caddeleri doldurdular Evde kal çağrısına uymadılar, caddeleri doldurdular Pendik'te korona virüs tehlikesine aldırış etmeden sokaklara çıktılar Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı önlemler artırılıyor.

Evde kal çağrısına uymadılar, caddeleri doldurdular

Pendik'te korona virüs tehlikesine aldırış etmeden sokaklara çıktılar

İSTANBUL - Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı önlemler artırılıyor. Buna rağmen bazı vatandaşlar önlemlere uymamak konusunda ısrarcı davranıyor. Pendik'te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Evde kal çağrılarına uymayıp kendilerini dışarı atan vatandaşlardan kimisinin hiçbir önlem almadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor. Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise korona virüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor. Pendik'te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA