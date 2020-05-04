'Evde kal' çağrısına uyarak sporunu balkonda yapıyor
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'Evde kal' çağrısına uyarak sporunu balkonda yapıyor

'Evde kal' çağrısına uyarak sporunu balkonda yapıyor
04.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:45

ÇANAKKALE'de emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor.

ÇANAKKALE'de emekli ziraatçi Ahmet Demir (68), düzenli olarak yapmaya alıştığı sporunu, salgına karşı getirilen kısıtlama nedeniyle evinin balkonunda yapıyor. Demir, 65 yaş ve üstü için gelecek esnekliğin kendileri için iyi olacağını söyledi. 

Çanakkaleli emekli ziraatçi Ahmet Demir, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına evde kalarak sosyal izalasyonu sağlıyor. Demir, normal zamanlarda düzenli olarak sokakta yaptığı sporunu, bu dönemde evinin balkonunda yapıyor. Esenler Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında oturan Ahmet Demir, bu süreçte evde oturmaktan sıkıldığını belirterek, "Sokağa çıkamadığım için balkonda spor yapıyorum. Evde sıkılıyorum, ama başka çaremiz yok. Sporu sokakta yürüyerek, balık tutarak yapıyordum. Balık tutmayı özledim. Organlarımızın hareket etmesi gerekiyor. 65 yaş üstü için bir esneklik gelmesi iyi olur. Bir iki saat dolaşır hava alırız. Deniz görürüz. İki aydır deniz memleketinde deniz göremiyoruz" dedi. Emekli Ahmet Demir, sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını da yakınlarının karşıladığını söyledi.       


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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