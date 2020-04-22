"Evde kal" çağrısına uyanlara canlı yayında egzersiz
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Kütahya, Keskin, Gediz, Güncel

"Evde kal" çağrısına uyanlara canlı yayında egzersiz

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanların sağlıklı bir yaşam sürmesi, sporcuların da branşlarıyla ilgili eğitim alması için "Evde kal, sporla kal" projesi başlatıldı.

22.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:32
'Evde kal' çağrısına uyanlara canlı yayında egzersiz

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalanların sağlıklı bir yaşam sürmesi, sporcuların da branşlarıyla ilgili eğitim alması için "Evde kal, sporla kal" projesi başlatıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde yapılan canlı yayınlarda kamera karşısında egzersiz hareketleri yapılarak, izleyenlerden tekrar edilmesi isteniyor.

Çeşiti spor aktivitesi önerilerinde bulunan antrenörler, beden ve kitle endekslerine uygun kişisel öneriler de veriyor.

Proje kapsamında üç antrenörün yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin de kamera karşısına geçerek egzersiz yaptırıyor.

Her gün 1 saat spor

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta içi her gün 13.30 ile 14.30 arasında canlı spor programı yaptıklarını anlattı.

Projenin ilk etapta salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için tasarlandığını kaydeden Keskin, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve ev hanımlarının canlı yayınlardaki spor faaliyetlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Keskin, projeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya üzerinden canlı yayınlarımızı 65 yaş üstü büyüklerimize yönelik başlatmıştık. Canlı egzersiz programımız hızla yayıldı ve diğer yaş gruplarından gelen talepler üzerine Türkiye geneline yayılmaya başladı. Birçok ilden ve yurt dışından da bizim canlı yayınlarımızı takip etmeye başlayanlar oldu. Boyun, sırt ve bel ağrısının giderilmesi, sürekli televizyon başında durma ve sürekli cep telefonuyla oynamaya bağlı ağrıları yok etmeye yönelik hareketleri yaptırıyoruz."

Çeşitli spor branşlarında da eğitim veriliyor

Sadece evde olan vatandaşlar için değil sporcular için de sosyal medya üzerinden canlı eğitim programlarının yapıldığını anlatan Keskin, "İlçemizde lisanslı 1600 sporcumuz var. Bu sporcularımız için sosyal medyada oluşturduğumuz gruplar üzerinden yine canlı yayın ile badminton, tekvando, voleybol ve atletizm branşlarında da uzman personelimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Sporcu gençlerimiz bu eğitimlere yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Keskin, sporun insan vücudunun direncini artırdığını sözlerine ekledi.

Proje kapsamında evinde spor yapanlardan 33 yaşındaki Ayşe Ustalar da "Evde kal, sporla kal Gediz" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi. Canlı spor programını düzenli olarak takip ettiğini anlatan Ustalar, bu proje sayesinde zinde kaldığını dile getirdi.

'Evde kal' çağrısına uyanlara canlı yayında egzersiz

Kaynak: AA

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