"Evde Kal" çağrısına uyan Nevşehirlilere moral konseri düzenlendi
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Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

"Evde Kal" çağrısına uyan Nevşehirlilere moral konseri düzenlendi

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla konser etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

12.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:47

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla konser etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü kişilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla mahallelerde sokak konserleri düzenliyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kullandığı ve özel olarak dizayn edilen üstü açık bir otobüsle mahalleleri gezerek konser verdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu alandan başlayarak farklı mahallelerde devam eden konserde, müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkan vatandaşlar çalınan müziğe ve söylenen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Konser boyunca keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Kendisinin kullandığı otobüs içerisinden eşi Melek Arı ile birlikte vatandaşları selamlayan Belediye Başkanı Arı, konser etkinliklerinin gelecek haftalarda da devam edeceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele için belediye olarak gerekli hijyen ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Arı, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan kent sakinlerine moral olması amacıyla da bu etkinliği başlattıklarını kaydetti.

Arı, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren büyük bir titizlikle her türlü önlemi alarak hijyen ve dezenfekte çalışmaları başlattık. Bu konuda ekiplerimiz 7/24 çalışarak şehrimizde dezenfekte edilmeyen hiçbir yer bırakmadılar. Bunun yanında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü, kronik hastalarımız, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler içinde belediyemiz seferber oldu. Bu çalışmalarımızı yürütürken vatandaşlarımıza moral vermek için böyle bir konser düzenlemeye karar verdik. Konsere ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi oldu. Evde kalan vatandaşlarımızı bu sayede bir nebzede olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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