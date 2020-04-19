"Evde kal" çağrısına uyan iki kardeş birbirlerini tıraş etti "Evde kal" çağrısına uyan iki kardeş birbirlerini tıraş etti Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmayan kardeşler evde annelerinin de yardımıyla birbirlerinin saç tıraşını yaptılar.

"Evde kal" çağrısına uyan iki kardeş birbirlerini tıraş etti KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmayan kardeşler evde annelerinin de yardımıyla birbirlerinin saç tıraşını yaptılar. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Küçükönder ve 3.sınıf öğrencisi Musab Küçükönder kardeşler "evde kal" çağrısına uyarak annelerinin yardımıyla birbirlerini saç tıraşı yaptılar. Evde kal çağrısına uyduklarını belirten Halil İbrahim Küçükönder, "Korona virüs sebebi ile zorlu ve stresli geçen bugünlerde bizler için risk alarak çalışan sağlıkçılar ve kendi sağlımız için evde kalıyoruz. Evde kalarak teşekkürümüzü duyurmak için bizlerde bu süreçte dışarıya çıkmadık ve birbirimizin saç tıraşını evde kalarak kendi imkanlarımızla kendimiz yaptık" dedi. Kaynak: İHA