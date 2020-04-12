"Evde kal" çağrısına riayet ediliyor
Vatandaşların girişine kapatılan Cumhuriyet Caddesi Tedbir alan polisler Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (kovit19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
12.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:06
Vatandaşların girişine kapatılan Cumhuriyet Caddesi
Tedbir alan polisler Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (kovit19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin işlek alanlarından Cumhuriyet Caddesi'nin giriş çıkışlarına polisler tarafından bariyer konularak vatandaşların girişine izin verilmiyor.
Kaynak: AA