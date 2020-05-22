"Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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"Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

22.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:19

Cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpark Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini ölçüyor.

Öte yandan, kentte sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de artırıldı. Cadde ve sokaklarda ring halinde bulunan polis ekipleri, maskenin doğru kullanımı hakkında da vatandaşları uyarıyor.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerde bir hareketlilik gözlense de bölgede etkili olan yağış nedeniyle sokaklarda ciddi bir kalabalık olmadığı görülüyor. Marketlerde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

'Evde kal' çağrısına kısmen uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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