"Evde kal" çağrısına havadan destek verdi Uşak'ta sivil havacı Salim Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla, paramotora bağladığı "Evde kal Uşak" yazılı pankartla uçuş yaptı.

Uşak'ta sivil havacı Salim Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla, paramotora bağladığı "Evde kal Uşak" yazılı pankartla uçuş yaptı.

Gören, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrılarına destek vermek için paramotorla Kemalöz Mahallesi'ndeki boş araziden havalandı.

"Evde kal Uşak" yazılı pankartla, yoğunluğun olduğu bölgelerde ve evlerin üzerinde alçak uçuş yapan Gören, virüsün tehdidine dikkati çekti.

Gören, uçuş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Telekom Spor Kulübü olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu mesajın uçuş yapan bir kişi tarafından verilmesinin vatandaşları etkileyeceğini belirten Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim duruma dikkati çekmeye çalışacağız. Bu etkinlikle halkımızın evde kalmasını ve sağlığını korumasını amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA