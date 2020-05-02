"Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor (2)

Boş cadde ve sokaklar Adıyaman, Kilis ve Osmaniye "Evde kal" çağrısına uyduAdıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldı.

Boş cadde ve sokaklar Adıyaman, Kilis ve Osmaniye "Evde kal" çağrısına uydu

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş kaldı. Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakin kaldı. Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, kent merkezinde de vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

Osmaniye'de ise Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Elazığ, Batman, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.

Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı, tedbirler kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları nedeniyle kısmen boş kaldı.

Muş'ta İstasyon ve Hakkari'de Bulvar caddeleri de vatandaşların evden kalması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Kars'ta ise Cumhuriyet Meydanı, Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla sessizliğe büründü.

Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de ise cadde ve sokaklarda zaman zaman hareketlilik yaşansa da dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA